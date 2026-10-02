Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πιστοποίηση του Ερευνητικού Εργαστηρίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αρχικής πιστοποίησης του Ερευνητικού Εργαστηρίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015.

Η διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οδήγησε στην απονομή του σχετικού πιστοποιητικού ποιότητας, με πεδίο εφαρμογής την Εκπόνηση Χρηματοοικονομικών Μελετών και τη Διοίκηση Έργων.

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από αδειοδοτημένο ιδιωτικό φορέα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), επιβεβαιώνοντας την εφαρμογή οργανωμένων και τεκμηριωμένων διαδικασιών ποιότητας στη λειτουργία του Ερευνητικού Εργαστηρίου.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, Βασίλης Μπαμπαλός, Αναπληρωτής Καθηγητής, στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του Τμήματος που συμμετέχουν στο Εργαστήριο, καθώς και των συνεργατών του, επισημαίνοντας ότι η ενεργή συμμετοχή και η συνεργασία τους αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Η απόκτηση της πιστοποίησης αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της ποιότητας, της οργανωτικής αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του Ερευνητικού Εργαστηρίου στην υλοποίηση χρηματοοικονομικών μελετών και έργων.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μιλώντας στην «Ε», ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου και Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλης Μπαμπαλός επισήμανε ότι η πιστοποίηση του Εργαστηρίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και την εξωστρέφεια του Τμήματος, ενισχύοντας τον ρόλο του ως κόμβου ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και παραγωγής πρωτότυπης και αξιόπιστης ερευνητικής γνώσης.

Όπως ανέφερε, η εφαρμογή ενός συστηματικού και τεκμηριωμένου πλαισίου διαχείρισης της ποιότητας αναμένεται να ενισχύσει τη συνέπεια και τη διαφάνεια των ερευνητικών διαδικασιών, αλλά και την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των ενδιαφερόμενων μερών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Μπαμπαλό, η πιστοποίηση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη και τη διεύρυνση ερευνητικών συνεργασιών και συμμετοχών σε προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τέλος, σημείωσε ότι αναμένεται να ενισχύσει και το κοινωνικό αποτύπωμα του Τμήματος, μέσα από τη συστηματικότερη διάχυση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος των φοιτητών, του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ευρύτερα.

Τ.Αν.