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Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2026 19:43

Ο Σπύριος Χανδρινός για την τουριστική πολιτική του Δήμου Καλαμάτας

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Ο Σπύριος Χανδρινός για την τουριστική πολιτική του Δήμου Καλαμάτας

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Για “πλήρη αποτυχία της δημοτικής αρχής στον τουρισμό” κάνει λόγο ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, υποστηρίζοντας ότι “οι επαγγελματίες της γυρνούν την πλάτη”.

Με αφορμή κάποια σχόλια για την περιορισμένη συμμετοχή των επαγγελματιών του τουρισμού στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Καλαμάτας, αναφέρει ότι “οι επαγγελματίες απείχαν συνειδητά. Έχουν αντιληφθεί ότι μέχρι σήμερα οι περισσότερες πρωτοβουλίες του Δήμου εξαντλούνται στην επικοινωνία, χωρίς να συνοδεύονται από έναν ολοκληρωμένο, σοβαρό και μετρήσιμο σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη της Καλαμάτας. Αντιθέτως, πολλοί επαγγελματίες βιώνουν μέχρι και εχθρικές συμπεριφορές από τη δημοτική αρχή.

Ας ασχοληθεί, λοιπόν, ο Δήμος με αυτά που πραγματικά χρειάζεται η πόλη και επί σειρά ετών αδιαφορεί όπως τις υποδομές, το παραλιακό μέτωπο, τη μαρίνα και το λιμάνι, τον Ταΰγετο, την καθαριότητα, τις συγκοινωνίες, την προσβασιμότητα, την παραβατικότητα, τις παροχές υγείας και συνολικά την ποιότητα της καθημερινότητας. Εκεί κρίνεται στην πράξη η τουριστική ανάπτυξη”.

Κατηγορία Δήμοι
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