Θρίλερ στο Ιόνιο: Τέλος στις έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από ιστιοφόρο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την Τρίτη 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του, ενώ έπλεε από τις Συρακούσες της Σικελίας με προορισμό την Πύλο.

Μαζί του βρισκόταν η 67χρονη σύζυγός του, Κάρμεν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας El Mundo, ο Μουτίλμπα ψάρευε έναν τόνο και φέρεται να γλίστρησε στο κατάστρωμα, πάνω στα αίματα του ψαριού, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα.