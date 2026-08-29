eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026 10:44

Θρίλερ στο Ιόνιο: Τέλος στις έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από ιστιοφόρο

Γράφτηκε από την

Θρίλερ στο Ιόνιο: Τέλος στις έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από ιστιοφόρο

Premium Strom

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την Τρίτη 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του, ενώ έπλεε από τις Συρακούσες της Σικελίας με προορισμό την Πύλο.

Μαζί του βρισκόταν η 67χρονη σύζυγός του, Κάρμεν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας El Mundo, ο Μουτίλμπα ψάρευε έναν τόνο και φέρεται να γλίστρησε στο κατάστρωμα, πάνω στα αίματα του ψαριού, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις