Μαζική διαδήλωση εποχικών πυροσβεστών στο Σύνταγμα (βίντεο)

Με κεντρικό σύνθημα τη φράση «Όχι άλλη κοροϊδία», εποχικοί πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει οριστική λύση στα αιτήματά τους.

Φορώντας τις κόκκινες μπλούζες και τις μπεζ στολές τους, εποχικοί πυροσβέστες από την Κρήτη μέχρι την Ηλεία, την Αργολίδα, την Άρτα και την Αλεξανδρούπολη, οι άνθρωποι που κάθε καλοκαίρι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, διεκδικούν 12μηνη εργασία, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης.

Παράλληλα, θέτουν στο τραπέζι τις ελλείψεις σε προσωπικό, οχήματα και εξοπλισμό, υποστηρίζοντας ότι καλούνται να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, συχνά με ανεπαρκή μέσα.

Η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, με τους εποχικούς πυροσβέστες να στέλνουν μήνυμα ότι δεν προτίθενται να αρκεστούν σε νέες υποσχέσεις, αλλά απαιτούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την παραμονή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Πηγή: www.news247.gr