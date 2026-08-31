Κυψέλη: Μαχαίρωσαν το βρέφος πάνω από 10 φορές (βίντεο)

Περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι εντόπισε ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης, στο νεκρό βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα της Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματα βρίσκονται στην πλάτη του βρέφους και παρουσιάζουν διαφορετικό βάθος. Με βάση τα έως τώρα ευρήματα, ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται οι πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. Ως εκ τούτου, στη δικογραφία αναμένεται να συμπεριληφθεί και το αδίκημα της βρεφοκτονίας.

Ο ιατροδικαστής δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια ούτε τον χρόνο θανάτου ούτε την ηλικία του βρέφους, λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε το σώμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις, ωστόσο, αναφέρουν ότι επρόκειτο για βρέφος ηλικίας περίπου οκτώ έως εννέα μηνών.

Το βρέφος είχε εντοπιστεί μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν σε βαλίτσα που μετέφεραν η Γερμανίδα μητέρα και η 15χρονη κόρη της, την ώρα που επιχειρούσαν να αποχωρήσουν από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου.

Τι υποστήριξε η Γερμανίδα

Η 38χρονη Γερμανίδα είχε αρχικά υποστηρίξει ότι επρόκειτο για δικό της έμβρυο και ότι το είχε αποβάλει πριν από περίπου οκτώ μήνες, ισχυρισμός που θα εξεταστεί από τις Αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθεί ποιος προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα, πότε διαπράχθηκε η πράξη και ποιοι από τους εμπλεκομένους γνώριζαν τι είχε συμβεί.

Μέχρι τότε και τα τρία ανήλικα παιδιά θα παραμείνουν υπό καθεστώς προστατευτικής φυλακής στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ έχει ζητηθεί και εξέταση DNA προκειμένου να εξακριβωθεί αν είναι παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης.

Οπως έγραψε νωρίτερα η «Κ» στο σπίτι της οδού Θάσου οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και πολλά ερωτικά βοηθήματα, γεγονός που εξετάζεται σοβαρά από τους αστυνομικούς. Σημειώνεται ότι τα δύο παιδιά έχουν βρεθεί θετικά σε αφροδίσιο νόσημα.

Πηγή: www.kathimerini.gr