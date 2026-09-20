Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις πληροφορίες και πραγματοποίησε τους ελέγχους στο ιατρείο που συνδέεται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή δημόσιες αναφορές των τελευταίων ημερών.

Ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι έχουν δημοσιοποιηθεί «ανακριβείς και δυσφημιστικοί ισχυρισμοί» σχετικά με τη στάση του και παραθέτει τη δική του εκδοχή για την αλληλουχία των γεγονότων.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου προκύπτει ότι από τις 4 Ιουλίου 2013, όταν αδειοδοτήθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο, έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2026 δεν είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία για τη λειτουργία του ή για τα μηχανήματα που ήταν εγκατεστημένα σε αυτό.

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι, πέρα από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, εξετάζει κάθε καταγγελία που υποβάλλεται και ενεργοποιεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Παράλληλα, όπως σημειώνει, αξιοποιεί και πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του.

Ο έλεγχος μετά από προφορική ενημέρωση

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι τον Ιούλιο του 2025 έλαβε, μέσω άτυπης προσωπικής επικοινωνίας, πληροφορία από γιατρό σχετικά με θεραπείες και μηχανήματα που φέρονταν να χρησιμοποιούνται στο ιατρείο.

Όπως αναφέρει, δόθηκε εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο και αυστηρό έλεγχο, με οδηγίες για τη διερεύνηση των συγκεκριμένων αναφορών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος υποστηρίζει ακόμη ότι ο γιατρός που παρείχε την πληροφορία, αν και μέλος του ΙΣΑ, αρνήθηκε να υποβάλει έγγραφη καταγγελία, παρά το σχετικό αίτημα, γεγονός που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, θα διευκόλυνε τη διενέργεια ελέγχου και τη συνδρομή άλλων αρμόδιων αρχών.

Κατά τους τρεις απροειδοποίητους ελέγχους που ακολούθησαν, σύμφωνα πάντα με τον ΙΣΑ, δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, όπως αυτά είχαν περιγραφεί στην προφορική ενημέρωση.

Το τιμολόγιο των 29.500 ευρώ

Ο ΙΣΑ αναφέρεται στη συνέχεια σε επιστολή που υπέβαλε στις 23 Ιουλίου 2026 η γιατρός Ιωάννα Γάκα, σχετικά με «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, στην επιστολή η γιατρός ανέφερε ότι είχε προμηθευτεί αναπληρωματικό προσάρτημα για ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο της μηχάνημα οζονοθεραπείας.

Η επιστολή και τα συνοδευτικά έγγραφα τοποθετήθηκαν στον σχετικό φάκελο, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ και να διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, η νομιμότητα κατοχής και χρήσης του εξοπλισμού. Όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την επεξεργασία του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των εγγράφων υπήρχε τιμολόγιο της 5ης Ιουνίου 2026, συνολικού ύψους 29.509,98 ευρώ.

Στο τιμολόγιο, σύμφωνα με τον Σύλλογο, αναφερόταν η αγορά μηχανήματος με την ονομασία «Inuspheresis Double Filtration Device».

Μετά τη συγκεκριμένη διαπίστωση, αποφασίστηκε, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, να προγραμματιστεί αιφνίδιος έλεγχος και αυτοψία από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής φύση του μηχανήματος που αναφερόταν στο τιμολόγιο.

Γιατί δεν είχε αριθμό πρωτοκόλλου η έκθεση ελέγχου

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δίνει επίσης διευκρινίσεις για τον χαρακτήρα των εγγράφων που συντάσσονται κατά τους ελέγχους.

Όπως υποστηρίζει, οι Εκθέσεις Ελέγχου αποτελούν εσωτερικά υπηρεσιακά έγγραφα και δεν λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Αριθμός πρωτοκόλλου τίθεται στα Πορίσματα Ελέγχου, τα οποία εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Η τελευταία Έκθεση Ελέγχου, της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, επειδή επρόκειτο να διαβιβαστεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, όπως και έγινε.

Τι απαντά ο ΙΣΑ για τον εισαγγελέα

Σε ό,τι αφορά την εισαγγελική έρευνα, ο ΙΣΑ διαψεύδει σύμφωνα με το reader κατηγορηματικά δημοσιεύματα ή αναφορές σύμφωνα με τις οποίες υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση στον Σύλλογο ή ότι «μπήκε Εισαγγελέας» στα γραφεία του.

Όπως αναφέρει, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε από τον ΙΣΑ πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και ο Σύλλογος θα τις παράσχει στις αρμόδιες αρχές.

Κλείνοντας, ο ΙΣΑ καλεί όσους αναφέρονται δημόσια στην υπόθεση να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τη δημοσιοποίηση και αναπαραγωγή τους, υποστηρίζοντας ότι οι ατεκμηρίωτες αναφορές δημιουργούν «παραπλανητικές εντυπώσεις».