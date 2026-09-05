Μαραθώνας: Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της 90χρονης στον Μαραθώνα, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της.

Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις συνθήκες γύρω από την υπόθεση. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί πλήρως τι έχει συμβεί.