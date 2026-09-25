Προβολή ταινίας και μουσική στην Κορώνη

Προβολή ταινίας και μουσική περιλαμβάνει η εκδήλωση της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., στην Ελεήστρια, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης. Θα προβληθεί, με ελληνικούς υπότιτλους, το 25λεπτο επεισόδιο της σειράς του Servus TV «KulTour με τον Ioan Holender», με τίτλο «Marlis Petersen – Ευτυχισμένη στην Ελλάδα».

Ο πρώην γενικός διευθυντής της Κρατικής Οπερας της Βιέννης, Ioan Holender, συνοδεύει τη σοπράνο Marlis Petersen στην ελληνική πατρίδα της, την Κορώνη. Η Marlis Petersen θα ερμηνεύσει επιλεγμένα τραγούδια πριν και μετά την προβολή, με τη συνοδεία του πιανίστα Stephan Matthias Lademann. Τα εισιτήρια κοστίζουν 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr και από το κατάστημα «Αλντεμπαράν». Σε περίπτωση βροχής, η ημερομηνία ή/και ο χώρος ενδέχεται να αλλάξει.