Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (βίντεο)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι δύο γιατροί που κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα απολογηθούν αύριο Τρίτη στις 13:00.

Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε η γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, στην οποία απεικονίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής με κλειστά τα μάτια.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία είχε διαγραφεί και στη συνέχεια ανακτήθηκε, εξετάζεται από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σε αυτήν αποτυπώνονται ενδείξεις από το μηχάνημα σχετικά με τις ζωτικές ενδείξεις του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και εάν είχε αποσταλεί σε τρίτο πρόσωπο.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ποια ήταν η χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Το χρονικό πριν από την ανακοπή

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου λίγο πριν από τις 14:00, όπως προκύπτει από την κατάθεση οδηγού ταξί. Η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε για περίπου δέκα λεπτά στον χώρο υποδοχής.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Φωτογραφία-ντοκουμέντο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, τραβηγμένη στις 14:45, δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με κλειστά τα μάτια, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον σύζυγο της γιατρού να αποχωρεί από εστιατόριο στο Κολωνάκι και να επιστρέφει στο ιατρείο.

Στις 14:56, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης σταμάτησε, ενώ η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο, φέρεται να παρέμεινε συνδεδεμένος με το μηχάνημα.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, μεταξύ 15:23 και 15:27, άρχισαν να χτυπούν οι συναγερμοί, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και δεν παρουσίαζε ζωτικές ενδείξεις.

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