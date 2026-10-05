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Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2026 10:27

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πότε καταβάλλονται επιδόματα και παροχές

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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πότε καταβάλλονται επιδόματα και παροχές

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Το χρηματικό ποσό των 79.684.160,74 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμού 92.826 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.
Από 5 έως και 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Κατηγορία Οικονομία
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