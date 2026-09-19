Ο Γιώργος Μπανταδάκης στην «Ε»: «Το “Θάλασσες μας χώρισαν” προσφέρει ένα ταξίδι στον χρόνο»

Με σταθερή παρουσία στην τηλεόραση και το θέατρο, ο Γιώργος Μπανταδάκης επιστρέφει στην ΕΡΤ με τη νέα σειρά εποχής «Θάλασσες μας χώρισαν», στον ρόλο του Νικόλα. Η σειρά αφηγείται μια οικογενειακή ιστορία με πάθη, προδοσίες, θυσίες και ανομολόγητες αλήθειες.

Μετά το «Από ήλιο σε ήλιο» και την «Ηλέκτρα», ο ηθοποιός συναντά για τρίτη φορά ένα σκηνικό εποχής, συνεργαζόμενος αυτή τη φορά με τον Χρήστο Δήμα. Παράλληλα, συνεχίζει τη θεατρική του πορεία με δύο παραστάσεις, ενώ η σχέση του με την υποκριτική επεκτείνεται και στη διδασκαλία, μέσα από την καθημερινή επαφή του με παιδιά και νέους. Με αφορμή τις «Θάλασσες μας χώρισαν», μιλά στην «Ε» για την ιδιαίτερη γοητεία των ιστοριών εποχής και τη νέα του συνεργασία, αλλά και για το θέατρο και τη διδασκαλία, που αποτελούν πλέον αναπόσπαστα κομμάτια της επαγγελματικής του διαδρομής. Οπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «είναι ευλογία να συνεργάζεσαι με φωτεινούς και ταλαντούχους ανθρώπους και να είσαι μέρος τόσο ωραίων δημιουργικών ομάδων». Και με την ίδια διάθεση μιλά για τη δουλειά του με τα παιδιά: «Με εφόδιο την εμπειρία μου σε θέατρο και τηλεόραση, αλλά και με παιδαγωγικές σπουδές, σπουδές στην Ειδική Αγωγή στην εκπαίδευση και σεμινάρια εξειδίκευσης στον αυτισμό, προσπαθώ μέσα από τις τέχνες να κάνω τα παιδιά να ανθίσουν».

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Σε λίγες ημέρες θα σας δούμε ξανά στις οθόνες της ΕΡΤ, αυτή τη φορά στις «Θάλασσες μας χώρισαν», μετά το «Από ήλιο σε ήλιο» και την «Ηλέκτρα». Τρεις σειρές εποχής στη σειρά. Είναι τελικά ένα είδος που σας ταιριάζει περισσότερο απ’ όσο ίσως περιμένατε;

Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος τέτοιων σειρών. Και οι τρεις αυτές δουλειές είναι φροντισμένες και έχουν γίνει με μεράκι και αγάπη, τόσο από την ΕΡΤ όσο και από τους δημιουργούς τους. Η ΕΡΤ προσέχει πολύ τη μυθοπλασία και αυτό αποδεικνύεται και από το κοινό που παρακολουθεί αυτές τις σειρές και τις αναζητά και στο ERTFLIX. Εχω συμμετάσχει σε πολλές και διαφορετικές σειρές όλα αυτά τα χρόνια. Κωμωδίες, κομεντί, αστυνομικές σειρές, αστυνομικά δράματα, εποχής! Νομίζω ότι κάθε δουλειά και κάθε είδος έχει την ομορφιά του.

Η ιστορία εκτυλίσσεται από τη Σύμη του 1937 και φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια. Τι απαιτεί από έναν ηθοποιό η είσοδος σε έναν τόσο διαφορετικό κόσμο και σε μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα;

Το «Θάλασσες μας χώρισαν» μας προσφέρει ένα ταξίδι στον χρόνο. Σε μια εποχή τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά μας. Σημασία έχει να βρεις τον τρόπο που κινούνταν, μιλούσαν και φέρονταν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Να μελετήσεις επίσης ποιος είναι ο ήρωας που υποδύεσαι, το κοινωνικό του στάτους και τα ήθη και τα έθιμα της εποχής και του κάθε τόπου. Είναι ένα δύσκολο αλλά και πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για κάθε ηθοποιό.

Στις «Θάλασσες μας χώρισαν» υποδύεστε τον Νικόλα. Ποιο είναι το βασικό του χαρακτηριστικό και ποια πλευρά του θεωρείτε ότι θα δυσκολευτεί περισσότερο να κατανοήσει ο θεατής;

Είναι ένας θετικός χαρακτήρας. Ενας άνθρωπος, αστός, ο οποίος προσπαθεί να είναι βοηθητικός στους γύρω του. Αγωνίζεται να κρατήσει τις ισορροπίες στην οικογένειά του και στον εργασιακό του χώρο. Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές καταφέρνει να κρατήσει ήπιους τόνους και να καθοδηγήσει τους υπόλοιπους σε ψύχραιμες αποφάσεις. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα τον καταλάβει και θα τον αγαπήσει λόγω αυτών των χαρακτηριστικών του.

Βackstage από το «Θάλασσες μας χώρισαν»

Ο Νικόλαος συνδέεται με την Ελένη. Πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση για την εξέλιξη της ιστορίας και τι θα λέγατε ότι τους ενώνει πραγματικά; Υπάρχει αγάπη ανάμεσά τους;

Υπάρχει αγάπη και πραγματικό νοιάξιμο. Σίγουρα η Ελένη είναι πιο έντονος και παρορμητικός χαρακτήρας από τον ίδιο. Αυτός είναι που προσπαθεί να την ηρεμεί. Και οι δύο τους θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της σειράς, αφού εμπλέκονται αρκετά με τους υπόλοιπους ήρωες και την εξέλιξη της ιστορίας.

Η σειρά είναι οκτώ επεισοδίων. Πιστεύετε ότι οι περιορισμένες σε διάρκεια σειρές βοηθούν μια ιστορία να παραμένει πιο συμπυκνωμένη και ουσιαστική;

Θεωρώ ότι οι μίνι σειρές έχουν τη δυνατότητα να σου πουν μια ιστορία χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να πλατιάσουν. Στις «Θάλασσες» έχουμε την τύχη να έχουμε ένα μεστό και δυνατό σενάριο και αυτό οφείλεται στη γραφή της Σοφίας Σωτηρίου. Εχει φτιάξει έτσι το σενάριο, ώστε να παίρνεις όλες τις πληροφορίες και να μένεις στην ουσία, έχοντας εναλλαγές και μεγάλο ενδιαφέρον.

Η μουσική και το τραγούδι των τίτλων τι προσθέτουν, κατά τη γνώμη σας, στις «Θάλασσες μας χώρισαν»;

Δίνουν αυτό το άρωμα και το χρώμα της συγκεκριμένης εποχής. Εχουν δέσει υπέροχα και σε ταξιδεύουν στους συγκεκριμένους τόπους και χρόνους. Σε κάνουν να ταυτίζεσαι και να γίνεσαι κι εσύ μέρος της ιστορίας.

Πώς ήταν η συνεργασία σας με τον Χρήστο Δήμα και τι θεωρείτε ότι έδωσε στη σειρά η σκηνοθετική του ματιά;

Είναι μεγάλη χαρά να δουλεύει κανείς με τον Χρήστο. Η συνεργασία μας ήταν άψογη. Είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης με κινηματογραφική ματιά και αγάπη για τους ηθοποιούς. Τους φροντίζει και τους σέβεται και από κοινού φτιάχνουν ένα όμορφο αποτέλεσμα. Θα διαπιστώσετε ότι η ματιά του είναι εξαιρετική και θα σας μαγέψει με τα πλάνα του και τη σκηνοθεσία του.

Από την παράσταση «Της Γιαγιάς Σου»

Φέτος έχετε δύο θεατρικές δουλειές, παράλληλα με την παρουσία σας στην τηλεόραση. Πώς καταφέρνετε να ισορροπείτε ανάμεσα στους διαφορετικούς ρόλους, ρυθμούς και απαιτήσεις κάθε χώρου;

Εχω μεγάλη χαρά και για τις δύο δουλειές. Είναι ευλογία να συνεργάζεσαι με φωτεινούς και ταλαντούχους ανθρώπους και να είσαι μέρος τόσο ωραίων δημιουργικών ομάδων. Είναι όλοι τους πολύ βοηθητικοί και, παρόλο που οι ώρες εργασίας είναι πολλές, από το ένα στο άλλο, καταφέρνω να βγάζω άκρη στο πρόγραμμα και να περνάω και πολύ όμορφα.

Θα θέλατε να μας μιλήσετε γι’ αυτές, για τους ρόλους που υποδύεστε, αλλά και για το πού μπορεί να σας συναντήσει το κοινό;

Η μία θεατρική δουλειά αφορά τα παιδιά και τις οικογένειες και πρόκειται για το τρυφερό, συγκινητικό έργο του Μάριου Μαζάρη «Η αγκαλιά που ψήλωνε», που έχει αγαπηθεί ήδη ως βιβλίο και τώρα έρχεται και στη σκηνή. Υπεύθυνος για το ανέβασμα αυτό και σκηνοθέτης μας είναι ο Αναστάσης Δεληγιάννης, που με το ταλέντο, το μεράκι και τη δημιουργική του ματιά φτιάχνει μια παράσταση που θα σας μείνει αξέχαστη. Μέσα σε όλα αυτά, μια ομάδα ηθοποιών υπέροχη και, βέβαια, οι μαγικές μελωδίες του Σταμάτη Κραουνάκη να μας συντροφεύουν. Ολα αυτά στο θέατρο Αλκυονίς, σε παραγωγή της Artinfo. Η επόμενη δουλειά αφορά μια ξέφρενη, ανατρεπτική κωμωδία που ανεβαίνει στο θέατρο Αργώ κάθε Δευτέρα και Τρίτη, σε παραγωγή της Core Productions. «Της Γιαγιάς Σου» είναι ο ευρηματικός τίτλος και πρόκειται για μια σύγχρονη κωμωδία του Πέτρου Λιόντα. Ενα καταπληκτικό κείμενο, με εναλλαγές, ανατροπές και μυστικά, που χαιρόμαστε όλοι που παίζουμε. Είναι σημαντικό να ανεβαίνουν στη σκηνή σύγχρονα ελληνικά έργα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Γάκης, που με ταλέντο, κέφι και δημιουργικότητα μας οδηγεί σε ένα θεότρελο αποτέλεσμα. Ενας υπέροχος θίασος και εδώ, με αρχηγό τη Μαρία Λεκάκη. Τους ευχαριστώ όλους και στις δύο δουλειές για την αγάπη και την εμπιστοσύνη.

Και μέσα σε όλα αυτά συνεχίζετε να διδάσκετε. Τι σας προσφέρει η επαφή με τα παιδιά και τους νέους ηθοποιούς;

Είναι ένα πραγματικό δώρο η επαφή με τα παιδιά. Διδάσκω θέατρο και υποκριτική σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ και χρόνια, παράλληλα με κάθε άλλη επαγγελματική μου δραστηριότητα. Με εφόδιο την εμπειρία μου σε θέατρο και τηλεόραση, αλλά και με παιδαγωγικές σπουδές, σπουδές στην Ειδική Αγωγή στην εκπαίδευση και σεμινάρια εξειδίκευσης στον αυτισμό, προσπαθώ μέσα από τις τέχνες να κάνω τα παιδιά να ανθίσουν. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η συμπερίληψη, η ομαδοσυνεργασία, η κοινωνικοποίηση μέσω του θεάτρου και των τεχνών. Στο τέλος του «ταξιδιού» μας κάθε χρόνο ανεβαίνουμε στη σκηνή και παρουσιάζουμε μια παράσταση. Είναι ένα από τα ομορφότερα πράγματα που κάνω.

Από τις πρόβες του «Η αγκαλιά που ψήλωνε»

Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας έχει κάνει να πείτε «αυτόν τον άνθρωπο θα ήθελα να τον ξανασυναντήσω κάποτε»;

Είναι πολλοί. Εχουν όλοι ενδιαφέρον, να τους ξανασυναντήσεις, να τους δεις εκ νέου, να ανακαλύψεις νέες τους πτυχές, να ξαναμπείς στον κόσμο τους. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, και νομίζω και για το κοινό, είχε ο ρόλος του «Θάνου» στην «Εξαψη» του Mega. Ενας δύσκολος, πολύπλοκος χαρακτήρας, που ήταν τιμή που υποδύθηκα και αγάπησε πολύ ο κόσμος.

«Θάλασσες μας χώρισαν»: Ένα συγκλονιστικό οικογενειακό δράμα εποχής στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ

Μια ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό, τον έρωτα και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής ζωντανεύει στη νέα μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων «Θάλασσες μας χώρισαν», ένα οικογενειακό δράμα εποχής, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, που θα κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το σενάριο υπογράφει η Σοφία Σωτηρίου, τη σκηνοθεσία ο Χρήστος Δήμας, ενώ ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών. Το τραγούδι των τίτλων ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, σε πρωτότυπη μουσική του Γιώργου Μπουσούνη.

Η ιστορία ξεκινά το 1937, στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο άδικος χαμός του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά την αναγκάζει να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να αναζητήσει μια νέα αρχή στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, θα βρεθούν αντιμέτωπες με έναν έρωτα που θα δοκιμάσει τους δεσμούς τους και θα αλλάξει για πάντα τη μοίρα τους.

Από τη Σύμη στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, με φόντο τις μεγάλες ιστορικές αναταραχές του 20ού αιώνα –από την άνοδο του Νάσερ ως τα Σεπτεμβριανά–, η σειρά αφηγείται μια καθηλωτική οικογενειακή ιστορία γεμάτη πάθη, προδοσίες, θυσίες και ανομολόγητες αλήθειες.

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