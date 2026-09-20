Σε κλίμα συγκίνησης η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου (βίντεο)

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή το πρωί στο Α' Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών.

Η οικογένεια της, τα παιδιά και τα εγγόνια της, φίλοι και πλήθος βουλευτών, στελεχών, πρώην υπουργών και ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πολιτικά πρόσωπα από άλλους χώρους, αποχαιρέτησαν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Τους επικήδειους εκφώνησαν οι γιοι της, Γιώργος, Νίκος και Ανδρέας (Αντρίκος), τα εγγόνια της Μαργαρίτα Παπανδρέου και Κωστής Κατσανέβας, η 'Αννα Διαμαντοπούλου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και η στενή φίλη και συνοδοιπόρος της εκλιπούσας, Φωτεινή Σιάνου.

Στέφανα απέστειλαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρισκόταν εκτός Αθηνών σε έκτακτη οικογενειακή υποχρέωση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Αθανάσιος Κοντογεώργης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ο οποίος ήταν και μεταξύ των παρευρισκόμενων, ο ΣΥΡΙΖΑ και η πρόεδρος του Ρένα Δούρου, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επιστημόνων, η Ένωση Γυναικών Ελλάδας με την αφιέρωση: «καλό ταξίδι αγαπητή μας πρόεδρε». Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο Α' Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και να συλλυπηθούν την οικογένεια της, πέραν των δεκάδων φίλων, συγγενών και στελεχών από όλες τις γενεές του ΠΑΣΟΚ, ήταν και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ