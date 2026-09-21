Εξαφάνιση 38χρονου από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 38χρονου Νίκου Τάντζη από την περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.

Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου, ενώ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 38χρονος έχει ύψος 1,74 μ., είναι αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, ενώ φέρει τατουάζ με τη λέξη «galakis» στο αριστερό του χέρι. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες στο 1017 ή με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.

Πηγή: ertnews.gr