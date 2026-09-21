Στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου τα καύσιμα (βίντεο)

Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων στα ελληνικά πρατήρια, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, ενώ οι αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν επιβαρύνει σημαντικά το κόστος για οδηγούς, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, στις διεθνείς αγορές καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες μια αποκλιμάκωση. Για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εμφανίζουν διόρθωση, χωρίς ωστόσο να έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά επίπεδα στα οποία έχουν διαμορφωθεί.

Το Μπρεντ παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό και το οποίο, δεν θα ήταν επιθυμητό να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο φυσικό αέριο, με την τιμή να βρίσκεται στα 78 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ και εδώ η μηνιαία αύξηση παραμένει διψήφια.

Οι αγορές περιμένουν αποκλιμάκωση

Η πρόσφατη διόρθωση στις διεθνείς τιμές αποδίδεται κυρίως στην προσδοκία ότι θα υπάρξει νέα απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, αλλά και στην ελπίδα ότι οι εντατικές διπλωματικές προσπάθειες θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, στις αγορές υπάρχει η προσδοκία ότι θα αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η κατάσταση στην ελληνική αγορά παραμένει πιεστική, καθώς οδηγοί, καταναλωτές και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με τις υψηλότερες τιμές καυσίμων από την περίοδο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο.

Έως 9,6% οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης

Στα πρατήρια της χώρας, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές κινούνται ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας τα 2,30 έως 2,40 ευρώ το λίτρο.

Οι αυξήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη και 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σημερινής εικόνας αποτελεί το γεγονός ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει επιστρέψει σε υψηλότερη τιμή από την αμόλυβδη.

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