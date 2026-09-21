Τελετή μνήμης και τιμής στους πεσόντες Εφέδρους Αξιωματικούς Νομού Μεσσηνίας

Τις καθιερωμένες εκδηλώσεις θρησκευτικής ευλάβειας και μνήμης προς τους πεσόντες διοργάνωσε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Μεσσηνίας, ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικήτα του Γότθου, Προστάτη των Εφέδρων Αξιωματικών.

Μετά την τέλεση Θείας Λειτουργίας μετά Αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Σωτήρος, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, οι παριστάμενοι μετέβησαν στο Μνημείο των Πεσόντων, επί της οδού Αριστομένους, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή μνήμης και τιμής στους πεσόντες.

Στις εκδηλώσεις παρέστη, απευθύνοντας χαιρετισμό και καταθέτοντας στεφάνι, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.