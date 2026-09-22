Τι λένε τα ζώδια σήμερα (22/9)

Κριός

Το εξάγωνο του Ερμή στον 7ο οίκο σου με τον Δία στον 5ο οίκο σου δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ευχάριστες συζητήσεις, νέες γνωριμίες και θετικές εξελίξεις στις σχέσεις σου. Μπορείς να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι με μεγαλύτερη άνεση. Παράλληλα, μια συνεργασία ή συμφωνία φαίνεται να εξελίσσεται προς όφελός σου. Το τρίγωνο της Σελήνης στον 10ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 6ο οίκο σου σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις και να αποδείξεις τις ικανότητές σου.

Ταύρος

Το εξάγωνο του Ερμή στον 6ο οίκο σου με τον Δία στον 4ο οίκο σου σε βοηθά να βάλεις σε τάξη τις καθημερινές σου υποχρεώσεις και να βρεις πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι. Μια συζήτηση με ένα κοντινό πρόσωπο μπορεί να αποκαταστήσει την ηρεμία, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει μια ευχάριστη είδηση σχετικά με ένα ακίνητο. Παράλληλα, το τρίγωνο της Σελήνης στον 9ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 5ο οίκο σου ενισχύει την αισιοδοξία και σε παρακινεί να ξεφύγεις από τη συνηθισμένη σου ρουτίνα.

Δίδυμοι

Το εξάγωνο του Ερμή στον 5ο οίκο σου με τον Δία στον 3ο οίκο σου φέρνει ευχάριστες συζητήσεις, δημιουργικές ιδέες και ειδήσεις που ανανεώνουν την αισιοδοξία σου. Παράλληλα, ευνοούνται οι μετακινήσεις, οι συναντήσεις, οι συμφωνίες και η προβολή ενός προσωπικού σχεδίου. Το τρίγωνο της Σελήνης στον 8ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 4ο οίκο σου σε βοηθά να διαχειριστείς με ψυχραιμία ένα οικονομικό ή οικογενειακό ζήτημα και να βρεις λύσεις που σου προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Καρκίνος

Το εξάγωνο του Ερμή στον 4ο οίκο σου με τον Δία στον 2ο οίκο σου δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για να διευθετήσεις μια οικογενειακή ή οικονομική υπόθεση. Μια συζήτηση σχετικά με το σπίτι ή την αξιοποίηση της περιουσίας σου μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφέρουσα λύση. Παράλληλα, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή σου. Το τρίγωνο της Σελήνης στον 7ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 3ο οίκο σου διευκολύνει την επικοινωνία με τον/ην σύντροφό σου ή τους συνεργάτες σου και σε βοηθά να εκφράσεις με σαφήνεια όσα επιθυμείς.

Λέων

Ευχάριστα νέα, ενδιαφέρουσες συναντήσεις και αισιόδοξες συζητήσεις φέρνει το εξάγωνο του Ερμή στον 3ο οίκο σου με τον Δία στον 1ο οίκο σου. Διαθέτεις επικοινωνιακή άνεση, γι’ αυτό μπορείς να προωθήσεις τις ιδέες σου, να κερδίσεις την υποστήριξη των άλλων ή να καταλήξεις σε μια σημαντική συμφωνία. Ευνοούνται οι μετακινήσεις, οι σπουδές και η έναρξη ενός σχεδίου που σε ενθουσιάζει. Το τρίγωνο της Σελήνης στον 6ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 2ο οίκο σου σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την εργασία σου.

Παρθένος

Μια ιδέα που μέχρι τώρα κρατούσες για τον εαυτό σου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη, καθώς το εξάγωνο του Ερμή στον 2ο οίκο σου με τον Δία στον 12ο οίκο σου ενισχύει τη διαίσθησή σου και σε βοηθά να κινηθείς έξυπνα σε μια οικονομική υπόθεση. Δεν αποκλείεται να προκύψει η δυνατότητα να αξιοποιήσεις ένα ταλέντο σου. Το τρίγωνο της Σελήνης στον 5ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 1ο οίκο σου ανεβάζει τη διάθεσή σου και σου επιτρέπει να εκφράσεις με φυσικότητα τη δημιουργικότητα και τα συναισθήματά σου.

Ζυγός

Με τον Ερμή στον 1ο οίκο σου σε εξάγωνο με τον Δία στον 11ο οίκο σου, η κοινωνικότητά σου ενισχύεται και οι επαφές σου μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά για την εξέλιξη ενός προσωπικού σχεδίου. Μια πρόταση από έναν/μία φίλο/η ή συνεργάτη/ιδα ή η ένταξή σου σε μια ομάδα μπορεί να σου ανοίξει δρόμους που δεν είχες μέχρι τώρα υπολογίσει. Το τρίγωνο της Σελήνης στον 4ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 12ο οίκο σου δημιουργεί την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από την ένταση και να ασχοληθείς με προσωπικές υποθέσεις.

Σκορπιός

Το εξάγωνο του Ερμή στον 12ο οίκο σου με τον Δία στον 10ο οίκο σου δείχνει ότι μια συζήτηση ή συμφωνία που πραγματοποιείται μακριά από τα φώτα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επαγγελματική σου θέση. Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου, αλλά φρόντισε να κρατήσεις τα σχέδιά σου για τον εαυτό σου μέχρι να οριστικοποιηθούν. Το τρίγωνο της Σελήνης στον 3ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 11ο οίκο σου ευνοεί τις συναντήσεις, τις μετακινήσεις και την ανταλλαγή απόψεων με φίλους/ες ή συνεργάτες/ιδες.

Τοξότης

Το εξάγωνο του Ερμή στον 11ο οίκο σου με τον Δία στον 9ο οίκο σου διευρύνει τους ορίζοντές σου και σε φέρνει σε επαφή με ανθρώπους που συμμερίζονται τις ιδέες σου. Μια φιλική πρόταση, ένα ταξίδι ή μια υπόθεση σχετική με σπουδές και το εξωτερικό μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από όσο περίμενες. Παράλληλα, είναι η κατάλληλη στιγμή για να προβάλεις ένα σχέδιο. Το τρίγωνο της Σελήνης στον 2ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 10ο οίκο σου συνδέει τα οικονομικά με την επαγγελματική σου πορεία.

Αιγόκερως

Η επαγγελματική σου πορεία βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς το εξάγωνο του Ερμή στον 10ο οίκο σου με τον Δία στον 8ο οίκο σου ευνοεί μια συμφωνία, μια οικονομική διευθέτηση ή την εξασφάλιση της υποστήριξης που χρειάζεσαι. Μπορείς να παρουσιάσεις με επιτυχία τις ιδέες σου, να διαπραγματευτείς καλύτερους όρους ή να βρεις λύση σε ένα θέμα που αφορά οφειλές. Ταυτόχρονα, το τρίγωνο της Σελήνης στον 1ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 9ο οίκο σου ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ανάγκη σου να διευρύνεις τους ορίζοντές σου.

Υδροχόος

Νέες προοπτικές στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου ανοίγει το εξάγωνο του Ερμή στον 9ο οίκο σου με τον Δία στον 7ο οίκο σου. Μια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία, ενώ μια γνωριμία με άτομο από διαφορετικό περιβάλλον ενδέχεται να εξελιχθεί με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο. Ευνοούνται επίσης οι νομικές υποθέσεις και οι συνεργασίες με το εξωτερικό. Ωστόσο, το τρίγωνο της Σελήνης στον 12ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 8ο οίκο σου σε στρέφει προς βαθύτερες σκέψεις και σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα όσα αισθάνεσαι.

Ιχθύες

Το εξάγωνο του Ερμή στον 8ο οίκο σου με τον Δία στον 6ο οίκο σου σε βοηθά να βρεις λύσεις σε επαγγελματικές και οικονομικές εκκρεμότητες. Μια συζήτηση για χρήματα, παροχές, οφειλές ή μια νέα συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα εποικοδομητική. Οι σωστές πληροφορίες σού επιτρέπουν να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις ουσιαστική βοήθεια από έναν/μία συνεργάτη/ιδα. Το τρίγωνο της Σελήνης στον 11ο οίκο σου με τον Ηλιο στον 7ο οίκο σου φέρνει αρμονία στις σχέσεις.