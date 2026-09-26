Eκρηξη στην Πλάκα: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα – Στο πρώτο μισό του δευτέρου ορόφου ο εκσκαφέας

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το κέντρο της Αθήνας.

Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν όλη τη νύχτα μάχη μέσα στα χαλάσματα, συνεχίζοντας με χειρουργική ακρίβεια τις έρευνες για τους υπόλοιπους αγνοουμένους, ενώ οι αρχές αναζητούν τα αίτια της έκρηξης του τριώροφου κτιρίου στην Πλάκα, που κυριολεκτικά κατεδαφίστηκε από την ισχυρή έκρηξη. Όπως μετέδωσε δύο και πλέον ώρες μετά τα μεσάνυχτα ο Κώστας Βουλγαράκης, παρατηρήθηκε κινητικότητα και ασθενοφόρο προσέγγισε το σημείο. Φαίνεται ότι ανασύρθηκε Αμερικανίδα τουρίστρια που διέμενε μαζί με δύο άντρες και άλλη μία γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Στους αγνοούμενους συγκαταλέγεται ηλικιωμένο ζευγάρι, Βρετανός και Ελληνίδα, 78 και 77 ετών που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες. Νωρίτερα, εντοπίστηκε γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο για το κατάλυμα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες οι Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν στις 15.30 από την Αθήνα με πτήση της Delta Airlines όπως αναφέρει το ertnews.gr.



Ώρες αγωνίας

Στην επιχείρηση εντοπισμού τεσσάρων Αμερικανών τουριστών και ζευγαριού ηλικιωμένων, συμμετέχουν 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Κατά διαστήματα, διακόπτεται προσωρινά η μεταφορά υλικών και κάθε θόρυβος, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα των διασωστών που χρησιμοποιούν ειδικά γεώφονα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια. Προβολείς από απέναντι μπαλκόνι στρέφονται στα ερείπια για να διευκολύνουν την επιχείρηση ενώ ο εκσκαφέας βρίσκεται στο πρώτο μισό του δευτέρου ορόφου, σύμφωνα με όσα είπε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στο ΕΡΤnews και στον Κώστα Βουλγαράκη.

Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και ειδικές κάμερες εντοπισμού. Οι σκύλοι έρευνας διάσωσης αξιοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Εμπειρογνώμονες της Πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθετο δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσοψη κτιρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους. Το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια, σταθμευμένα οχήματα και υποδομές της περιοχής.