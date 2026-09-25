Το τίμημα της ματαιοδοξίας

Ο αδόκητος θάνατος του λαοφιλούς καλλιτέχνη Γ. Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης θεραπείας, σε ακατάλληλο χώρο, δεν είναι απλά μια τραγική κατάληξη μόνο για τον ίδιο, αλλά αποτελεί καθρέπτη για το κράτος και την κοινωνία μας.

Ο σύγχρονος άνθρωπος, με την χωρίς προηγούμενο ματαιοδοξία και ναρκισσισμό του, αγωνίζεται για την παράταση της νεότητας και της ομορφιάς και εξορκίζει τη φθορά, τα γηρατειά και το θάνατο. Αυτό τελικά αποδεικνύει την πνευματική του γύμνια, την ανασφάλεια, την άγνοια της φιλοσοφίας της ύπαρξης αλλά και των φυσικών νόμων. Η επιδίωξη της συνεχούς νεότητας και της αψεγάδιαστης ομορφιάς οδηγούν στην εκμετάλλευση των ψευδαισθήσεων από τους κάθε είδους τσαρλατάνους, που πουλάνε ελπίδες και ανεκπλήρωτες προσδοκίες, θησαυρίζοντας.

Για την πώληση των ψεύτικων ελπίδων έχει στηθεί σε διεθνές επίπεδο μια «σκοτεινή βιομηχανία» εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ματαιοδοξίας, η οποία εκφράζεται με ακατάληπτους επιστημονικούς όρους για εντυπωσιασμό και στηρίζεται από το διαδίκτυο, την τεχνολογία, τη διαφήμιση, τη μόδα και τα στημένα συνέδρια.

Προφανώς, αρκετοί δημοσιογράφοι (που τώρα θρηνούν υποκριτικά για το θάνατο του αείμνηστου Μαζωνάκη), μαζί με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, οδηγούν στη φρενίτιδα της παράσυρσης για την αιώνια ομορφιά, υγεία και δυναμισμό, όχι μόνο ανυποψίαστους και αστοιχείωτους, αλλά και μορφωμένους συνανθρώπους μας. Εκτιμάται πως ο κύκλος των εργασιών αυτής της «σκοτεινής βιομηχανίας» φθάνει στο ποσό των 7 τρισ. δολαρίων, ποσό δελεαστικό για τους κάθε είδους τσαρλατάνους και απατεώνες.

Κάποιοι πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί παράγοντες οργανώνουν συνέδρια για τον ιατρικό δήθεν τουρισμό, για αποτοξίνωση και ομορφιά, με χρηματοδότηση κατά κανόνα από το ΕΣΠΑ (!). Οι διάσημοι και οι πλούσιοι επισκέπτονται πολυτελή και συχνά παράνομα κέντρα, σε διάφορες χώρες, που δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις για αντιγήρανση και παράταση της νεότητας. Πολυτελή γραφεία, σύγχρονα μηχανήματα, ψεύτικα πτυχία, μάγοι και υπνωτιστές, παραπλανητική διαφήμιση, τα πάντα επιστρατεύονται για το άπιαστο όνειρο. Οι φτωχοί αρκούνται σε αισθητικές παρεμβάσεις στο σώμα τους, συνήθως από επιστημονικά άσχετους, σε συχνά παράνομους χώρους. Σε καταστήματα αισθητικής, κομμωτήρια και «νυχάδικα» πραγματοποιούνται, όπως έχει καταγγελθεί, ιατρικές πράξεις από ανειδίκευτους και άσχετους.

Ο αδόκητος θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή, με το γνωστό τρόπο, κατέδειξε την υποκρισία μας ως κοινωνία. Δημοσιογράφοι, κρατικοί παράγοντες, συνδικαλιστές και πολιτικοί προφασίζονται άγνοια της κατάστασης και αποφεύγουν την ανάληψη της οποιαδήποτε ευθύνης. Υποτίθεται πως κανείς αρμόδιος δε γνώριζε τις παρανομίες, την ασυδοσία, τους τσαρλατάνους, τους τραυματισμούς από άστοχες αισθητικές δήθεν παρεμβάσεις, τη μαύρη οικονομία και την αντικοινωνική «συναδελφική αλληλεγγύη» των ελεγκτικών μηχανισμών. Δυστυχώς, πολλοί ήταν εκείνοι που γνώριζαν. Ποιος, όμως, θα μας φυλάξει από τους φύλακες;

Η πολιτεία αποδείχθηκε και στην περίπτωση του αείμνηστου Μαζωνάκη κατώτερη των περιστάσεων και χωρίς σοβαρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως είμαστε χώρα, όπου ο καθένας διαφημίζει ό,τι θέλει και δηλώνει ό,τι θέλει, γιατί γνωρίζει πως δεν υπάρχουν συνέπειες. Εκτός όμως από την ανάγκη για σοβαρό κρατικό έλεγχο δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως υπάρχει και η προσωπική ευθύνη των επιλογών μας. Τελικά, το τίμημα της ματαιοδοξίας είναι πάντοτε ζημιογόνο σε πολλά επίπεδα και σε κάποιες περιπτώσεις και τραγικό. Ας το έχουμε υπόψη μας.

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