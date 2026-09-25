Αποζημίωση 1.862.112 ευρώ στον ανάδοχο του Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι

Αποζημίωση 1.862.112,55 ευρώ πρόκειται να καταβάλει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στον ανάδοχο του έργου του δρόμου Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι, “για θετικές ζημιές, εξαιτίας της διακοπής των εργασιών”.

Με απόφασή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας αποδέχεται την από 16-06-2026 ένσταση της “Γ. Πετρής Α.Τ.Ε.”, αναδόχου του έργου “Βελτίωση της εθνικής οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη, τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι”, προϋπολογισμού 19.990.000 ευρώ, “για την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης και την αναγνώριση του αιτήματος καταβολής αποζημίωσης, όπως θα υπολογιστεί από την Υπηρεσία”.

Αναλυτικά, στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:

* Ιστορικό της σύμβασης: Στις 24-01-2022 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της αναδόχου, ποσού 10.762.497,30 ευρώ, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 24-01-2024, προθεσμία η οποία έχει παραταθεί έως 31-12-2026.

* Ιστορικό της διαφωνίας: Η ανάδοχος, στις 04-08-2025, υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του άρθρου 161, παρ. 3 του ν.4412/2016, λόγω υπερημερίας του Κυρίου του Έργου και όχληση, η οποία έγινε δεκτή από την υπηρεσία, με την αρ. Πρωτ. 244195/18-08-2025 απόφασή της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 68369/03-03-2026 απόφαση προέβη σε άρση της διακοπής των εργασιών και εν συνεχεία με την από 23-03-2026 ορθή επανάληψη προέβη σε αναδρομική άρση της διακοπής των εργασιών από 06-02-2026. Κατά της ορθής επανάληψης της απόφασης άρσης της διακοπής των εργασιών, που τροποποιούσε αναδρομικά την ημερομηνία της άρσης, η ανάδοχος υπέβαλε την από 03-04-2026 ένσταση ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία έγινε μερικώς αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 119622/17-07-2026 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΧΣΦ465ΧΘΞΜ31).

Σε συνέχεια άρσης της υπερημερίας, η ανάδοχος υπέβαλε την από 12-05-2026 αίτηση για καταβολή αποζημίωσης για θετικές ζημίες, συνεπεία της διακοπής των εργασιών, ύψους 1.865.154,46 €, η οποία απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη με την υπό κρίση ένσταση απόφαση, με την εξής αιτιολογία: «… 9. Το γεγονός ότι το αιτούμενο ποσό με την αρ. Πρωτ. ΔΤΕ/153759/12-05-2026 αίτηση της αναδόχου ελέγχθηκε από την Υπηρεσία μας και πρέπει να περιορισθεί στο ποσό των 1.862.112,55 € και με το οποίο συμφωνούμε απολύτως, 10. Το γεγονός ότι, παρά το δίκαιο του αιτήματος του αναδόχου για μερική αποδοχή του στο ποσό των 1.862.112,55 €, δεν υπάρχει διαθέσιμη και δεσμευμένη πίστωση για την κάλυψη της άνω αιτούμενης δαπάνης αποζημίωσης….».

* Προς υποστήριξη των αιτημάτων της η ανάδοχος ισχυρίζεται συνοπτικά τα εξής: Όπως έχει ήδη κριθεί (ΣτΕ 3272/2017, ΔΕφ Ιωαν. 3/2026, 28/2019, ΔΕφ Αθ. 3576/2011), η έλλειψη πιστώσεων δεν απαλλάσσει τον Κύριο του Έργου από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τα οικονομικά βάρη της σύμβασης. Εν πάσει δε περιπτώσει, στην προσβαλλόμενη, δεν παρατίθενται συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα περί της πραγματικής ανυπαρξίας οικονομικών πόρων. Αντιθέτως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της περιόδου από Ιανουάριο - Απρίλιο 2026 (ΑΔΑ: ΨΕ8Θ7Λ1-ΣΔΤ), η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ταμειακό υπόλοιπο 67.393.867,30 €, ενώ σταθερά όλα τα έτη το διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο της Περιφέρειας κυμαίνεται περί τα 60

και πλέον εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις της χωρίς ανάλωση του χρηματικού αυτού υπολοίπου. Συνεπώς η Περιφέρεια δεν στερείται οικονομικών πόρων για να καλύψει τις υποχρεώσεις της και μπορεί να δεσμεύσει τις αναγκαίες πιστώσεις,

παρά τα όσα υποστηρίζει η προσβαλλόμενη.

* Η αρμόδια Υπηρεσία με την εισήγησή της αναφέρει ότι παρά το δίκαιο του αιτήματος της αναδόχου για την καταβολή του ποσού των 1.862.112,55 €, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του αναδόχου, δεν υπάρχει διαθέσιμη και δεσμευμένη πίστωση για την κάλυψη της άνω αιτούμενης δαπάνης αποζημίωσης και εξ αυτού δεν επιτρέπεται κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, η ανάληψη της αιτηθείσας υποχρέωσης αποζημίωσης της αναδόχου.

* Από την ισχύουσα νομοθεσία, την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, τον φάκελο του έργου

και όσα αναπτύχθηκαν κατά την εξέταση της ένστασης, προκύπτουν τα εξής: Η Υπηρεσία προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε η ανάδοχος και υπολόγισε το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης, περιορίζοντάς το στο ποσό των 1.862.112,55 €. Η έλλειψη δέσμευσης πίστωσης δεν απαλλάσσει τον Κύριο του Έργου από την υποχρέωσή του να καταβάλει στην ανάδοχο την αναγνωρισθείσα αποζημίωση θετικών ζημιών, λόγω διακοπής των εργασιών και συνεπώς η Υπηρεσία οφείλει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ικανοποίηση του δίκαιου, όπως και η ίδια αναγνωρίζει, αιτήματος της αναδόχου για καταβολή αποζημίωσης, στο ύψος που θα υπολογιστεί από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ή θα προσκομίσει η ανάδοχος”.

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