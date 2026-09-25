Γ’ ΕΣΣΟ 2026: Ορκίστηκαν 1.065 νεοσύλλεκτοι στο Στρατόπεδο Καλαμάτας

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν σήμερα το πρωί κάθε γωνιά του Στρατοπέδου Καλαμάτας για την τελετή ορκωμοσίας 1.065 νεοσύλλεκτων οπλιτών της Γ’ ΕΣΣΟ 2026.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σειρά των τελευταίων χρόνων στο Στρατόπεδο “Παπαφλέσσα”, με συγγενείς και φίλους των ορκιζομένων από Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Ηλεία, Κορινθία, Ζάκυνθο και Αττική να χειροκροτούν γεμάτοι υπερηφάνεια τους νέους στρατιώτες.

Το θρησκευτικό τελετουργικό με τη δοξολογία τέλεσε ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, πλαισιωμένος από τον διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο.

Οι οπλίτες ορκίστηκαν “πίστη εις την πατρίδα, υπακοή εις το Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους”, ενώ 21 άθεοι στρατιώτες έδωσαν αναγγελία υπόσχεσης.

Ο Διοικητής του 9ου Συντάγματος Πεζικού Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Χαρίτος ανέγνωσε την ημερήσια διαταγή, καλώντας τους στρατιώτες να αναφωνήσουν “Ζήτω το έθνος, ζήτω ο στρατός, ζήτω το 9ο Σύνταγμα Πεζικού”.

Τον Αρχηγό του ΓΕΣ Γεώργιο Κωστίδη εκπροσώπησε ο Διοικητής Β’ Κλάδου ΑΣΔΥΣ, Ταξίαρχος Γεώργιος Κακούτης που μετέφερε και μήνυμά του.

Μετά το τέλος της τελετής ορκωμοσίας ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση των 1.065 νεοσυλλέκτων στο χώρο του στρατοπέδου, κάτω από τα χειροκροτήματα των δικών τους ανθρώπων και υπό τη μουσική συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, με τον ηλιόλουστο καιρό να είναι σύμμαχος στην ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Στην τελετή ορκωμοσίας παρέστησαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος, Τάσος Αδαμόπουλος και Τάσος Σαρδέλης, ο διοικητής της 120 ΠΕΑ Σμήναρχος (Ι) Μιχαήλ Κουκουβάς, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωμάτων και άλλων τοπικών αρχών και φορέων.



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Κ.Ηλ.