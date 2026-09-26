Καιρός: Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου – Πού αναμένονται καταιγίδες, η πρόγνωση της Ν. Ζιακοπούλου

Η επιδείνωση του καιρού είναι ήδη αισθητή σε Ιόνιο και Πελοπόννησο με περισσότερους από 8.000 κεραυνούς στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας.

Βροχές και καταιίδες αναμένονται το Σάββατο στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθηρα, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι ως 7 Μποφόρ με θερμοκρασία το μεσημέρι από 20 ως 26 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές με τη θερμοκρασία από 16 ως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κυρίως το πρωί στα βόρεια με τους ανέμους ως 5 Μποφόρ.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ενισχύονται οι άνεμοι ως και τα 8 Μποφόρ στο Αιγαίο ενώ βροχές και καταγίδες αναμένονται από τη Μαγνησία και νοτιότερα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 26 βαθμούς.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, από το τις βραδινές ώρες και από τα βορειοδυτικά της χώρας.

Αναλυτικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Το Σάββατο (26-09-2026):

Στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας και των Παξών) από τις πρώτες έως τις προμεσημβρινές ώρες.

β. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια και πρόσκαιρα στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες από τις πρώτες έως τις μεσημβρινές ώρες.