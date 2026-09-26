Η Καλαμάτα υποδέχεται από σήμερα το DEAFestival 2026 - Θεσμός αφιερωμένος στην κοινότητα κωφών και βαρηκόων

Η Καλαμάτα υποδέχεται το Σαββατοκύριακο το DEAFestival 2026, έναν καθιερωμένο θεσμό αφιερωμένο στην κοινότητα των κωφών και βαρηκόων, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Τη διοργάνωση αναλαμβάνει ο Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κωφών Βαρηκόων Μεσσηνίας, σε συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), τον Δήμο Καλαμάτας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το DEAFestival έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της ταυτότητας, του πολιτισμού και της δημιουργικής έκφρασης της κοινότητας των κωφών και βαρηκόων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την ισότητα και την καθολική προσβασιμότητα. Μέσα από πολιτιστικές και ενημερωτικές δράσεις, η διοργάνωση επιδιώκει να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο γύρω από τα δικαιώματα των Κωφών ατόμων και τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

Το φετινό φεστιβάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Κωφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (WFD) και έχει ως κεντρικό μήνυμα το «Declaring Deaf People’s Human Rights», φέρνοντας στο προσκήνιο την αναγνώριση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κωφών.

Το πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει καλλιτεχνικές παραστάσεις με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, θεατρικά και μουσικά δρώμενα, ενημερωτικά εργαστήρια και ομιλίες για την προσβασιμότητα και την κοινωνική ενδυνάμωση, καθώς και δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες, εκθεσιακά περίπτερα και διαδραστικές δράσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μουσικό πρόγραμμα του Σαββάτου. Σήμερα στις 9 μ.μ., το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει συναυλία με τον Χρήστο Μενιδιάτη και την Eva Imeri, με ζωντανή απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Στη σκηνή θα βρεθεί επίσης η ορχήστρα κρουστών Batala Athens, μεταφέροντας στο κέντρο της Καλαμάτας δυναμικούς ρυθμούς με επιρροές από τη Λατινική Αμερική.

Κύριος χορηγός του DEAFestival 2026 είναι η ΔΕΗ, ενώ η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).