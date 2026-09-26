Η νικοτίνη επηρεάζει δυσμενώς την ψυχική υγεία των εφήβων - 34% πιθανότητες να εθιστεί κάποιος από την πρώτη ρουφηξιά

Την αρωγή της Πολιτείας προτίθεται να ζητήσει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, (ΕΠΕ) προκειμένου να επεκταθούν σε όλα τα σχολεία της χώρας τα προγράμματα πρόληψης για το κάπνισμα, που ήδη γίνονται σποραδικά σε κάποια σχολεία της Αττικής, δηλώνει στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλου η καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕ και υπεύθυνη του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του Ευαγγελισμού, Παρασκευή Κατσαούνου.

Η κ. Κατσαούνου παραχωρεί τη συνέντευξη με αφορμή τις παρεμβάσεις για την πρόληψη χρήσης καπνικών προϊόντων που υλοποιεί η ΕΠΕ με τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της.

Η πρόληψη, δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπήρχε καθόλου και έχει αρχίσει να εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια με δειλά και ανοργάνωτα βήματα. Πρέπει να γίνεται από την Πολιτεία και από οργανωμένους φορείς, ώστε να μην οδηγούμαστε στη διακοπή, γιατί αυτή είναι δύσκολη όταν πρόκειται για εξαρτησιογόνες ουσίες, τονίζει η καθηγήτρια. Για να επισημάνει στη συνέχεια ότι οι νέοι αισθάνονται αθάνατοι, και το να τους αναφέρεις επιπτώσεις που θα έχουν στη ζωή τους σε μια πολύ μεγαλύτερη ηλικία είναι κάτι που δεν τους αφορά. «Επομένως, θα πρέπει να είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης. Αυτό που έχουμε κάνει ως Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και έχει αποδειχθεί με αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά ότι λειτουργεί, είναι τα προγράμματα βιωματικής μάθησης. Δηλαδή μέσω role-playing, είτε χρησιμοποιώντας κομμάτια της ελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία αφορούν, ή μπορούν να προσαρμοστούν στη χρήση των καπνικών προϊόντων,είτε με επιχειρηματολογία από ομάδες που λένε τα υπέρ και τα κατά, οι έφηβοι αντιλαμβάνονται, χωρίς να αισθάνονται ότι κινδυνεύουν, ποιες είναι οι επιδράσεις της νικοτίνης στη ζωή τους και κινητοποιούνται».

Ο αθλητισμός από τους πιο αποδοτικούς τρόπους για να παγιωθούν αντικαπνιστικές συμπεριφορές

Αυτά τα προγράμματα, εξηγεί η κ. Κατσαούνου, θα πρέπει να γίνουν κεντρικά και να έχουν συνέχεια, να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, ή κάθε δύο χρόνια, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. «Ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους για να παγιωθούν συμπεριφορές που απομακρύνουν τους νέους από τη χρήση εθιστικών ουσιών είναι ο αθλητισμός. Η σύνδεση της πρόληψης με την αθλητική δραστηριότητα αποτελεί μέρος των συγκεκριμένων προγραμμάτων, καθώς στόχος είναι να προτρέπονται οι νέοι να ασχολούνται περισσότερο με τον αθλητισμό και όχι να περιορίζονται μόνο στη γυμναστική στο σχολείο». Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης, η ΕΠΕ σύμφωνα με την γνωστή πνευμονολόγο, έχει δημιουργήσει με τη συμμετοχή της ομάδας Μπάσκετ του Άρη ένα ενημερωτικό βίντεο, το οποίο συνδέει την πρόληψη στους νέους με την αθλητική δραστηριότητα, και θα αρχίσει να προβάλλεται από την 1η Οκτωβρίου στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Τι σημαίνει όμως, για έναν εγκέφαλο που βρίσκεται ακόμα σε ανάπτυξη η έκθεση στη νικοτίνη και πόσο γρήγορα μπορεί να δημιουργηθεί εξάρτηση; «Η νικοτίνη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευφορικές ουσίες είναι αυτή που ακόμη και η εφάπαξ χρήση της έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να οδηγήσει σε εξάρτηση, 34% σύμφωνα με κάποιες μελέτες. Δηλαδή, ακόμη και μία απλή δοκιμή είναι ικανή να οδηγήσει σε εξάρτηση. Επίσης, η νικοτίνη σε έναν εγκέφαλο, ο οποίος αναπτύσσεται, έχει σημαντικές στατιστικές συνέπειες να επηρεάσει δυσμενώς την ψυχική υγεία».

Γονείς συστήνουν στα παιδιά ηλεκτρονικό τσιγάρο

Το συμβατικό τσιγάρο μπορεί να υποχωρεί, η νικοτίνη όμως φαίνεται να βρίσκει νέους δρόμους για να μπει στη ζωή των εφήβων και όλα τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι σχεδόν ένας στους δύο 16άχρονους έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι η έναρξη φαίνεται να γίνεται σε ολοένα μικρότερες ηλικίες .Γιατί όμως, το ηλεκτρονικό τσιγάρο κερδίζει τόσο πολύ έδαφος στους εφήβους; «Δύο είναι κυρίως οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι θεωρείται ακίνδυνο από τους νέους, αλλά και από τους ενήλικες γύρω τους. Υπάρχουν γονείς που δεν αποτρέπουν τα παιδιά τους να κάνουν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μερικοί μάλιστα το συστήνουν, για να μην ξεκινήσουν το συμβατικό, όπως μας λένε. Ο δεύτερος, πολύ σημαντικός λόγος, είναι ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αν και καπνικό προϊόν, δεν έχει τις απαγορεύσεις του παραδοσιακού τσιγάρου. Θεωρείται γκατζετάτκι. Είναι παντού, κάνουν χρήση οι influencers, τα είδωλα που έχουν οι νέοι. Και δυστυχώς, είναι από τους πιο σημαντικούς λόγους για να ξεκινήσει κάποιος να χρησιμοποιεί τέτοια προϊόντα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ