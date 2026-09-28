Σημαντική μείωση των καταγγελιών για τη Μεσσηνία στο MyCoast - Βελτιωμένη εικόνα φέτος στις παραλίες

Σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές ήταν φέτος η εικόνα στις παραλίες της Μεσσηνίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Κτηματική Υπηρεσία, τόσο ως προς την τήρηση των όρων παραχώρησης όσο και ως προς την ανταπόκριση των επαγγελματιών στις υποχρεώσεις τους.

Μιλώντας στην «Ε», ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας Χρήστος Παπαργυρόπουλος ανέφερε ότι η φετινή θερινή περίοδος κύλησε πιο ομαλά σε σύγκριση με το 2025 και κυρίως με το 2024, όταν τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις παραλίες.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από την εφαρμογή MyCoast. Όπως σημείωσε, το 2024 είχαν καταγραφεί περίπου 2.000 καταγγελίες σε ολόκληρο τον νομό, το 2025 ο αριθμός τους περιορίστηκε σε περίπου 700, ενώ φέτος καταγράφηκαν 270.

Κατά τον ίδιο, η σημαντική αυτή μείωση αποτελεί ένδειξη ότι οι επαγγελματίες προσαρμόζονται σταδιακά στις προϋποθέσεις και στις υποχρεώσεις που προβλέπει το νέο καθεστώς.

Ο κ. Παπαργυρόπουλος επεσήμανε ότι πλέον πάνω από το 95% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε σύμβαση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν σαφώς μεγαλύτερο το ποσοστό εκείνων που δεν προσέρχονταν για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Στις λίγες περιπτώσεις όπου δεν υπήρξε σύμβαση, εφαρμόστηκαν, όπως εξήγησε, οι προβλεπόμενες κυρώσεις, με επιβολή προστίμων και απομάκρυνση του εξοπλισμού από την παραλία.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς προβλέπεται επιβάρυνση που μπορεί να αντιστοιχεί στο τετραπλάσιο της αξίας του μισθώματος, ενώ υπάρχουν και περαιτέρω διοικητικές ή ποινικές συνέπειες.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, χαρακτήρισε καλή τη συνολική εικόνα του νομού κατά τη φετινή περίοδο.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ

Μεγαλύτερες δυσκολίες στη διαχείριση παρουσιάστηκαν, όπως ανέφερε, κατά το δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, όταν η επισκεψιμότητα στις παραλίες αυξάνεται σημαντικά.

Παρά την αυξημένη πίεση εκείνης της περιόδου, ο κ. Παπαργυρόπουλος εκτίμησε ότι συνολικά η κατάσταση αντιμετωπίστηκε πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, επισημαίνοντας παράλληλα τη συμβολή της συνεργασίας με τους επαγγελματίες και τους συλλόγους τους.

Ως έναν ακόμη θετικό δείκτη ανέφερε την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο.

Όπως σημείωσε, το προηγούμενο διάστημα είχαν παρουσιαστεί σημαντικά προβλήματα με οφειλές, ενώ φέτος ποσοστό άνω του 90% ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.

Παράλληλα, όπου κρίθηκε αναγκαίο, υπήρξε συνεργασία της Κτηματικής Υπηρεσίας με τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, η εικόνα που προκύπτει από τα πληροφοριακά συστήματα δείχνει ότι φέτος η λειτουργία των παραχωρήσεων στις παραλίες του νομού ήταν περισσότερο οργανωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Ο Χρήστος Παπαργυρόπουλος αναφέρθηκε και στη λήξη της προηγούμενης τριετίας παραχωρήσεων, η οποία κάλυπτε την περίοδο 2023-2025.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου είχαν συσσωρευτεί σε ορισμένες περιπτώσεις οφειλές, ενώ φέτος οι συμβάσεις έγιναν για έναν χρόνο, προκειμένου η υπηρεσία να μπορέσει να οργανώσει καλύτερα τη χαρτογράφηση και τη διαχείριση των παραχωρήσεων.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί επίσης το γεγονός ότι πλέον η διαχείριση έχει περάσει στο σύνολό της από τους Δήμους στην Κτηματική Υπηρεσία, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών ανταποκρίνεται πλέον στις υποχρεώσεις του, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά τα φαινόμενα μεγάλων οφειλών που είχαν παρατηρηθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Παπαργυρόπουλος ανέφερε ακόμη ότι έχει διαμορφωθεί καλύτερο επίπεδο συνεργασίας με τις επιχειρήσεις.

Όταν, μέσα από το MyCoast ή τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα, εντοπίζεται κάποια απόκλιση, η υπηρεσία, όπως εξήγησε, προχωρά αρχικά σε επικοινωνία με τον επαγγελματία προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση.

Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, εφαρμόζονται τα διοικητικά μέτρα και τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία.

«Ευτυχώς δεν είχαμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις φέτος», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες απαιτήθηκε κλείσιμο επιχείρησης λόγω μη συμμόρφωσης, ο κ. Παπαργυρόπουλος διευκρίνισε ότι τον Αύγουστο καταγράφηκαν δύο περιπτώσεις στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Δεν επρόκειτο, ωστόσο, για σφράγιση των επιχειρήσεων, αλλά για απομάκρυνση του εξοπλισμού που είχε τοποθετηθεί στην παραλία.

Ακόμη τρεις έως τέσσερις αντίστοιχες περιπτώσεις καταγράφηκαν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Όπως ξεκαθάρισε, δεν υπήρξε περίπτωση σφράγισης επιχείρησης, αλλά εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τον εξοπλισμό εντός του αιγιαλού.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας αναφέρθηκε επίσης μετά από ερώτηση της «Ε» στα παράπονα που διατυπώθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων σχετικά με την τήρηση της απόστασης των τεσσάρων μέτρων μεταξύ της θάλασσας και της πρώτης σειράς ξαπλωστρών στην ανατολική παραλία της Καλαμάτας.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη απόσταση δεν υπολογίζεται με βάση το σημείο στο οποίο φτάνει το κύμα κάθε στιγμή, αλλά με βάση την ακτογραμμή που είναι αποτυπωμένη στα επίσημα πληροφοριακά συστήματα και στους σχετικούς χάρτες.

Ο κ. Παπαργυρόπουλος επεσήμανε ότι η θάλασσα αποτελεί μεταβαλλόμενο φυσικό στοιχείο και ότι η εικόνα της ακτής μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα.

Στην περίπτωση της Καλαμάτας, όπως ανέφερε, τις πρωινές ώρες και όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, η ακτογραμμή βρίσκεται αρκετά πιο μακριά από τις ξαπλώστρες. Αντίθετα, όταν φυσά νοτιάς και ενισχύεται ο κυματισμός, το νερό μπορεί να ανεβαίνει αρκετά μέτρα ψηλότερα στην ακτή.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται σε ορισμένες περιπτώσεις η εντύπωση ότι οι ξαπλώστρες βρίσκονται πολύ κοντά στη θάλασσα.

Όπως εξήγησε, όμως, ο εξοπλισμός δεν μπορεί να μετακινείται ανάλογα με τις διακυμάνσεις του κυματισμού, ιδιαίτερα όταν οι ομπρέλες είναι σταθερά τοποθετημένες στην άμμο.

Για τον λόγο αυτό, η υπηρεσία χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς την ακτογραμμή που αποτυπώνεται στους επίσημους χάρτες. Βάσει αυτής καθορίζονται οι συντεταγμένες και τα πολύγωνα των παραχωρήσεων, τα οποία είναι ορατά και μέσα από το MyCoast.

Ο κ. Παπαργυρόπουλος ανέφερε πάντως ότι καταγράφηκε συγκεκριμένη περίπτωση καταστήματος στην ανατολική παραλία, το οποίο είχε τοποθετήσει επιπλέον ομπρέλες μπροστά από το προβλεπόμενο όριο.

Η παράβαση εντοπίστηκε από την υπηρεσία και, μετά την ενημέρωση του επαγγελματία, οι συγκεκριμένες ομπρέλες απομακρύνθηκαν την επόμενη ημέρα.

Πέρα από αυτήν την περίπτωση, όπως σημείωσε, δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις από τα όρια που είχαν τεθεί, με την επιφύλαξη φυσικά περιπτώσεων που ενδεχομένως δεν περιήλθαν σε γνώση της υπηρεσίας.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Παπαργυρόπουλος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της Κτηματικής Υπηρεσίας είναι η συνεπής εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου, με γνώμονα τόσο την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλιών και των δικαιωμάτων των πολιτών όσο και την τήρηση των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πως κάθε χρονιά η εμπειρία που αποκτάται βοηθά στον εντοπισμό αδυναμιών και στη διόρθωση προβλημάτων.

Η αισθητή μείωση των καταγγελιών στο MyCoast, η μεγαλύτερη ανταπόκριση των επαγγελματιών στις συμβατικές και οικονομικές τους υποχρεώσεις και ο περιορισμός των περιπτώσεων παραβάσεων συνθέτουν, σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα για τις παραλίες της Μεσσηνίας.