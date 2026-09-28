Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα μάρτυρας στον ανακριτή (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα, αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή ακόμη μία μάρτυρας, η οποία φέρεται να είναι νοσηλεύτρια από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταθέσει και άλλες εργαζόμενες στο ιατρείο, μεταξύ των οποίων μία γραμματέας και μία νοσηλεύτρια. Στην κατάθεσή της, η νοσηλεύτρια φέρεται να έκανε λόγο για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη από την κατηγορούμενη γιατρό.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατηγορούμενη γιατρός κατά την απολογία της στον ανακριτή δεν φέρεται να ανέφερε ότι είχε χορηγηθεί μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το κρίσιμο στοιχείο πλέον αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Από αυτές θα πρέπει να προκύψει εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη ανιχνεύεται κάποια ουσία, ποια είναι αυτή και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εάν μπορεί να συνδεθεί με όσα προηγήθηκαν του θανάτου του.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού εξετάζει τη στάση που θα τηρήσει σε περίπτωση που οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαιώσουν ότι είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως μεταδίδεται, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα εξεταστεί ακόμη και το εάν θα συνεχίσει να την εκπροσωπεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία δηλώνει ότι, «από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία», θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της υπόθεσης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Από την πλευρά του, ο δεύτερος κατηγορούμενος γιατρός αναγνωρίζει ότι τα μηχανήματα που υπήρχαν στο ιατρείο ήταν παράνομα, ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η έρευνα στα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα. Πέντε κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών και εργαζομένων έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται από τις Αρχές, ενώ αναμένεται και η απόφαση για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο 32ος τακτικός ανακριτής ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Πλέον αναμένεται το σχετικό βούλευμα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα δοθεί τελικά το «πράσινο φως» για την άρση του απορρήτου.

Πηγή: ertnews.gr