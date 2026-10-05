Απέραντη λίμνη το Οροπέδιο Λασιθίου: Αποκαρδιωτικές εικόνες από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις (βίντεο)

Αντιμέτωποι με ανυπολόγιστη καταστροφή είναι οι παραγωγοί και οι κάτοικοι της περιοχή στο Οροπέδιο Λασιθίου, με τις εικόνες στην Κρήτη να αποκαλύπτουν την πλήρη έκταση του πλημμυρισμένου τοπίου.

Όπως φαίνεται, σε βίντεο από drone του Orange Press Agency ολόκληρος ο κάμπος μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη λάσπης, με δρόμους και καλλιέργειες να έχουν έχουν εξαφανιστεί κάτω από τεράστιους όγκους νερού.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, το βάθος του νερού ξεπέρασε τα τρία μέτρα.

Μεγάλες καταστροφές στην καλλιέργεια πατάτας

Σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού Αγροτικού Συλλόγου, περισσότερα από 5.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από τα νερά, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε πάνω από 20.000 τόνους πατάτας.

Την ίδια στιγμή οι συνολικές ζημιές στην περιοχή εκτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, για την αποτίμηση των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Πηγή: www.iefimerida.gr