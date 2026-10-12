Απελευθέρωση της Αθήνας: 82 χρόνια από την αποχώρηση των Γερμανών (βίντεο)

Ογδόντα δύο συμπληρώνονται από την 12η Οκτωβρίου 1944, όταν τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την Αθήνα, βάζοντας τέλος σε 3,5 χρόνια Κατοχής.

Η πρωτεύουσα υποδέχθηκε την ελευθερία με χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν τους δρόμους, κρατώντας ελληνικές σημαίες και πανηγυρίζοντας για την πολυπόθητη Απελευθέρωση.

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ως φόρος τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της χώρας.

Συγκλονιστικές εικόνες από τις τελευταίες στιγμές της γερμανικής αποχώρησης φέρνει στο φως απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Βασίλη Μωυσίδη, σε σενάριο και σκηνοθεσία του ίδιου, παραγωγής 2017, το οποίο παρουσιάζει το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή την επέτειο της Απελευθέρωσης της πρωτεύουσας.

Περιγράφει τις στιγμές της 12ης Οκτωβρίου 1944, όταν, λίγο πριν από τις 10 το πρωί, οπερατέρ κατέγραφαν από κεντρικά σημεία της Αθήνας την αναχώρηση των γερμανικών στρατιωτικών οχημάτων. Την ίδια ώρα, οι Αθηναίοι ενημερώνονταν από τις εφημερίδες ότι η πόλη είχε κηρυχθεί ανοχύρωτη, ενώ η αγωνία έδινε σταδιακά τη θέση της στην προσμονή για τους πανηγυρισμούς που θα ακολουθούσαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο πλάνο που έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς πολλοί θεωρούν ότι είναι σκηνοθετημένο: η εικόνα του τελευταίου Γερμανού στρατιώτη που αποχωρεί από την Ακρόπολη παίρνοντας μαζί του τη σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό, το σύμβολο που κυμάτιζε στον Ιερό Βράχο επί 3,5 χρόνια.

Πηγή: ertnews.gr