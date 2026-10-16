Επιδεινώνεται ο καιρός – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες (Βίντεο)

Μία νέα κακοκαιρία υποδεχόμαστε σήμερα. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περίοδο διαδοχικών καιρικών διαταραχών, με τη νέα κακοκαιρία εξπρές να επηρεάζει και πάλι κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά και τις περιοχές του Αιγαίου, φέρνοντας νέες βροχές, τοπικές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα και αύριο ο καιρός θα είναι άκρως χειμωνιάτικος καθώς η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά θα φέρει αισθητό κρύο, ενισχυμένους βοριάδες και χιονοπτώσεις, που αυτή τη φορά δεν θα περιοριστούν μόνο στις υψηλότερες κορυφές των βουνών, αλλά θα επεκταθούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, σημερινή ημέρα θα ξεκινήσει με σχετικά καλό καιρό, ωστόσο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν αρχικά στα βορειοανατολικά και θα εκδηλωθούν βροχές, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία και στο βόρειο Αιγαίο.

Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά, με έμφαση στις περιοχές ανατολικά της Πίνδου, καθώς και στις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Προς το βράδυ αναμένεται ενίσχυση των βροχοπτώσεων και σταδιακός περιορισμός των περισσότερων φαινομένων στα ανατολικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Γενικότερα, οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στις περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, καθώς και στο ίδιο το Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται και τοπικές καταιγίδες. Η νέα κακοκαιρία, πάντως, δεν φαίνεται να έχει την ίδια δυναμική με την προηγούμενη.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως από το απόγευμα, με ενίσχυση των φαινομένων προς το βράδυ και τη νύχτα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτή τη φορά και οι χιονοπτώσεις, καθώς η νέα εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών θα κατεβάσει αισθητά το υψόμετρο εκδήλωσής τους. Έτσι, χιόνια αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όπως στον Παρνασσό, τον Όλυμπο και το Καϊμακτσαλάν, ενώ αυτή τη φορά δεν θα περιοριστούν αποκλειστικά στις υψηλότερες κορυφές. Ιδιαίτερα στα βόρεια ορεινά, οι χιονοπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και σε υψόμετρα της τάξης των 1.200–1.300 μέτρων, δίνοντας ένα έντονα χειμωνιάτικο χρώμα στο ορεινό τοπίο.