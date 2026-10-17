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Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026 09:26

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

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Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:57 στην Κεφαλονιά, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 4 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Σάμης Κεφαλληνίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα.

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