Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 4 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Σάμης Κεφαλληνίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα.
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026 09:26
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην ΚεφαλονιάΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:57 στην Κεφαλονιά, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.
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