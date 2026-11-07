Αναβλήθηκε η εκδήλωση της «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η αναβολή οφείλεται σε «λόγους τεχνικής φύσεως που συνδέονται με την ολοκλήρωση των απαραίτητων τυπικών διαδικασιών της συναλλαγής».
Η «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν η Fraport, ο όμιλος Κοπελούζου και ο όμιλος Κωνσταντακόπουλου, αναφέρει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για τον καθορισμό της νέας ημερομηνίας της εκδήλωσης.
Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2026 και κυρώθηκε από τη Βουλή τον Ιούλιο.