Αναβλήθηκε η εκδήλωση της «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.»

Αναβάλλεται η εκδήλωση της «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.» με τίτλο «Η Πελοπόννησος πιο κοντά στον κόσμο», η οποία είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα, με αφορμή την ανάληψη της διαχείρισης του Αεροδρομίου από τον νέο παραχωρησιούχο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η αναβολή οφείλεται σε «λόγους τεχνικής φύσεως που συνδέονται με την ολοκλήρωση των απαραίτητων τυπικών διαδικασιών της συναλλαγής».

Η «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.», στην οποία συμμετέχουν η Fraport, ο όμιλος Κοπελούζου και ο όμιλος Κωνσταντακόπουλου, αναφέρει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για τον καθορισμό της νέας ημερομηνίας της εκδήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2026 και κυρώθηκε από τη Βουλή τον Ιούλιο.