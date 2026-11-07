Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας

Την ανάληψη πρωτοβουλιών για να γίνει η χώρα μας κανονική ευρωπαϊκή χώρα στο ζήτημα των μαθητών με Αναπηρία, με την κατασκευή του νέου κτηρίου του Ειδικού Σχολείου, με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, μόνιμου ειδικού προσωπικού και με ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για τη σχολική στέγη πανελλαδικά, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του χθες το πρωί, στο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας.

Προσερχόμενος στο Ειδικό Σχολείο ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε:

“Βρίσκομαι στο Ειδικό Σχολείο της Καλαμάτας, όπου παιδιά και νήπια κάνουν μάθημα σε παλιά μετασεισμικά λυόμενα. Γιατί το νέο σχολείο λιμνάζει σε άγονους διαγωνισμούς.

Θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ’ όλα τους εκπαιδευτικούς που δίνουν έναν πολύ μεγάλο αγώνα, που κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για τη μάθηση, την αυτονομία και την κοινωνικοποίηση αυτών των παιδιών.

Αλλά και να σταθώ δίπλα στις οικογένειές τους που δίνουν τιτάνιο αγώνα καθημερινά για να στηρίξουν τα παιδιά τους

Το δικό μας χρέος είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, ώστε κανένα παιδί να νιώθει ότι το μέλλον του εξαρτάται από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, από τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε ή από τις ιδιαίτερές του ανάγκες.

Πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να γίνει η χώρα μας και σε αυτό το κορυφαίο κοινωνικό ζήτημα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, μόνιμου ειδικού προσωπικού, με ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για τη σχολική στέγη πανελλαδικά.

Αλλά και με την καθολική κάλυψη της παράλληλης στήριξης με ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ.

Ολα αυτά πρέπει να γίνουν πράξη και άμεσα, γιατί η Ελλάδα χρωστά πολλά και σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους”.

Γ.Σ.