Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές (Βίντεο)

Η κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα μας το διήμερο της Παρασκευής 16/10 και του Σαββάτου 17/10, συνοδεύτηκε από αξιόλογες βροχοπτώσεις στα πεδινά και χιονοπτώσεις σε ορεινά τμήματα.

Τα σημαντικότερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στα ανατολικά τμήματα της χώρας, με έμφαση στην Εύβοια. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής, για το προαναφερόμενο διήμερο, καταγράφηκε στη Σέττα Ευβοίας και έφτασε τα 90 mm.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή κινείται πλέον ανατολικότερα με αποτέλεσμα ο καιρός να έχει ήδη παρουσιάσει σημαντική βελτίωση.

Σήμερα Κυριακή, 18/10 θα έχουμε ηλιοφάνεια με εξαίρεση τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα υπάρξουν νεφώσεις ή και ασθενή φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ δεν αποκλείονται τα φαινόμενα ομίχλης.

Οι άνεμοι γυρίζουν σε νοτιά με εντάσεις που δεν θα ξεπεράσουν τα 3-4 μποφόρ με εξαίρεση θα Δωδεκάνησα όπου θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο σε όλη τη χώρα με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 18-20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις πιο ορεινές περιοχές δεν θα ξεπεράσουν τους 14-16 βαθμούς.

Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα δείξει έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να σημειωθεί τη Δευτέρα.