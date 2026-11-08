Ενεργειακή σύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Η NAVTEX ως δοκιμασία της ελληνικής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία

Η έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στο κρίσιμο εγχείρημα του Great Sea Interconnector. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη διπλωματική και γεωπολιτική σημασία, καθώς οι προγραμματισμένες εργασίες πραγματοποιούνται σε θαλάσσια περιοχή όπου η Άγκυρα αμφισβητεί εμπράκτως τα ελληνικά δικαιώματα και επιχειρεί να συνδέσει την υλοποίηση του έργου με τις δικές της διεκδικήσεις.

Το διακύβευμα, ωστόσο, υπερβαίνει την τεχνική και τη διάσταση ενός ευρωπαϊκού έργου. Αφορά την έμπρακτη άσκηση των δικαιωμάτων της Ελλάδας στη θάλασσα και την προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλει στην Ανατολική Μεσόγειο μια αντίληψη περιφερειακής δικαιοδοσίας: ότι καμία δραστηριότητα εκεί δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη δική της αποδοχή.

Η Άγκυρα αμφισβητεί τη νομιμότητα των ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές που εντάσσει στις δικές της διεκδικήσεις. Η Αθήνα επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη θαλάσσια δικαιοδοσία της. Έτσι, η υπόθεση δεν αφορά απλώς την πόντιση ενός καλωδίου. Αναδεικνύει τη σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλήψεων για το καθεστώς και την άσκηση δικαιωμάτων στην περιοχή.

Το προηγούμενο του 2024 επιβάλλει προσεκτικούς χειρισμούς. Τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς, κατά την προηγούμενη φάση των ερευνών, η Τουρκία ανέπτυξε πολεμικά πλοία στην περιοχή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, αμφισβητώντας τη θαλάσσια δικαιοδοσία που επικαλούνταν η Ελλάδα. Η κινητοποίηση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και οι διπλωματικές επαφές συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση της έντασης. Το επεισόδιο κατέδειξε πόσο εύκολα ένα ενεργειακό έργο μετατρέπεται σε πεδίο στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Η επανέναρξη των ερευνών θα δοκιμάσει εάν η Άγκυρα θα επιχειρήσει εκ νέου να επιβάλει τις διεκδικήσεις της με ναυτικές δυνάμεις. Η Ελλάδα χρειάζεται να έχει σταθμίσει τα ενδεχόμενα, να διαθέτει σαφείς κανόνες αντίδρασης και να διασφαλίσει την ασφάλεια των ερευνών. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πολεμικού Ναυτικού είναι στοιχείο αποτροπής και όχι πρόσκληση για κλιμάκωση.

Σημαντική είναι και η γαλλική πρωτοβουλία για την ενημέρωση της τουρκικής πλευράς. Η συνεννόηση μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο αιφνιδιασμού και να διευκολύνει την επανέναρξη των εργασιών. Χρειάζεται, όμως, σαφής διάκριση ανάμεσα στη διπλωματική ενημέρωση και στην αναγνώριση δικαιώματος συναίνεσης. Άλλο η αποφυγή αιφνιδιασμού και άλλο η αποδοχή τουρκικού δικαιώματος αρνησικυρίας. Η ενημέρωση δεν είναι αδειοδότηση.

Η Αθήνα οφείλει να διασφαλίσει ότι η γαλλική διαμεσολάβηση δεν θα δημιουργήσει προηγούμενο έμμεσης αναγνώρισης των τουρκικών αξιώσεων. Η ευρωπαϊκή διάσταση του GSI και η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας–Γαλλίας προσδίδουν ευρύτερη πολιτική σημασία. Ωστόσο, η γαλλική εμπλοκή δεν υποκαθιστά την ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Η προάσπιση των ελληνικών δικαιωμάτων παραμένει ελληνική υπόθεση.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι απλώς να εκδοθεί μια NAVTEX, αλλά να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο. Μια αγγελία προς ναυτιλλομένους δεν αποτελεί από μόνη της τίτλο κυριαρχίας. Η σημασία της ενέργειας συνδέεται με τη νόμιμη διεξαγωγή των ερευνών και την πρακτική δυνατότητα συνέχισής τους.

Εδώ βρίσκεται η λεπτή ισορροπία: αποτροπή χωρίς πρόκληση, διάλογος χωρίς εκχώρηση δικαιωμάτων, αποκλιμάκωση χωρίς υποχώρηση. Εάν η παρουσία πολεμικών πλοίων αρκέσει για να ανασταλεί ένα έργο, τότε η αμφισβήτηση των δικαιωμάτων θα έχει μεταφερθεί από τη διπλωματική ρητορική στο πεδίο των τετελεσμένων. Ένα τέτοιο προηγούμενο θα επιβάρυνε την ελληνοτουρκική σχέση και την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα δεν έχει συμφέρον από μια ανεξέλεγκτη κρίση. Δεν έχει, όμως, ούτε περιθώριο να αποδεχθεί ότι η άσκηση των δικαιωμάτων της εξαρτάται από την ανοχή της Άγκυρας. Η αξιοπιστία της στρατηγικής της θα κριθεί από τον συνδυασμό νομικής συνέπειας, διπλωματικής εγρήγορσης και αξιόπιστης αποτροπής. Η Τουρκία δεν μπορεί να καθορίζει τι δικαιούται να πράττει η Ελλάδα στη θάλασσα, είτε στο Αιγαίο είτε στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ευρώπη απλά καταγράφει τις τουρκικές προκλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) ανεβάζει τον τόνο απέναντι στην Τουρκία, καταγράφοντας στην ετήσια έκθεσή της για το 2026 μια σειρά από ενέργειες και διεκδικήσεις της Τουρκίας που αφορούν άμεσα την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο επίκεντρο βρίσκονται η παρεμπόδιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και η διατήρηση της απειλής πολέμου, του γνωστού casus belli, σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Η σημασία της έκθεσης δεν περιορίζεται στη διπλωματική καταγραφή των ελληνοτουρκικών διαφορών. Η Κομισιόν αναδεικνύει μια ευρύτερη γεωπολιτική πραγματικότητα: την προσπάθεια της Τουρκίας να επηρεάσει τους συσχετισμούς ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας στην πράξη δικαιώματα και αρμοδιότητες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδας και Κύπρου) .

Η αντίδραση της Άγκυρας στην έκθεση ήταν αναμενόμενα έντονη. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεροληψία και υποστήριξε ότι η Κομισιόν υιοθετεί τις «μαξιμαλιστικές» θέσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγνοώντας, κατά τους ισχυρισμούς του, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος στην Κύπρο.

Απέρριψε επίσης τις ευρωπαϊκές επισημάνσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας την αντικειμενικότητα της ευρωπαϊκής αξιολόγησης.

Για την Ελλάδα, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί σημαντικό διπλωματικό τεκμήριο. Η ευρωπαϊκή καταγραφή των τουρκικών ενεργειών ενισχύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να αναδεικνύει το ζήτημα όχι ως μια διμερή ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, αλλά ως υπόθεση που αφορά την ευρωπαϊκή νομιμότητα, την ασφάλεια και τη συνοχή της ίδιας της Ένωσης.

Ωστόσο, η πολιτική αξία μιας ευρωπαϊκής έκθεσης δεν πρέπει να συγχέεται με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Η Κομισιόν καταγράφει, αξιολογεί και διατυπώνει συστάσεις. Δεν διαθέτει, όμως, από μόνη της μηχανισμό αποτροπής των τουρκικών ενεργειών ούτε μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη της ελληνικής πολιτείας για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Η νομιμότητα θεμελιώνει τα δικαιώματα. Η διπλωματία οικοδομεί συμμαχίες. Η αποτροπή διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα αυτά δεν θα παραμείνουν απλώς διακηρύξεις.

Γιατί, στη γεωπολιτική, η καταγραφή μιας παραβίασης δεν ισοδυναμεί με την αποτροπή της. Η αποτροπή είναι εθνική υπόθεση και ζητούμενο.