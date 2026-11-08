Η Καλαμάτα έστρωσε τραπέζι σε όλη την Ελλάδα - Μια γιορτή γεύσεων και φιλοξενίας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία, γεμάτη αυθεντικές μεσσηνιακές γεύσεις, παράδοση και φιλοξενία, βρέθηκε στο επίκεντρο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στο Elite City Resort, η δράση «Σαν έρθεις στην Καλαμάτα… Η Καλαμάτα στρώνει τραπέζι στην Ελλάδα» ανέδειξε τη γαστρονομική ταυτότητα της Μεσσηνίας, φέρνοντας κοντά εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από ολόκληρη τη χώρα.

Με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας και του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, οι άνθρωποι της τοπικής εστίασης παρουσίασαν, μέσα από το «Travelers of Taste – Ταξιδευτές των Γεύσεων», τον πλούτο των μεσσηνιακών προϊόντων και τη διαχρονική αξία της ελληνικής φιλοξενίας.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, η ελιά Καλαμάτας, οι παραδοσιακές γεύσεις και τα προϊόντα της μεσσηνιακής γης είχαν την τιμητική τους, ενώ ξεχωριστή θέση κατείχε η παραδοσιακή φασολάδα, θυμίζοντας πως το κοινό τραπέζι αποτελεί διαχρονικά σημείο συνάντησης και επικοινωνίας.

Πέρα από τις γεύσεις, η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους επαγγελματίες της εστίασης και τους παραγωγικούς φορείς, προβάλλοντας τη γαστρονομία ως σημαντικό στοιχείο πολιτισμού, τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης.

Η Καλαμάτα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η φιλοξενία είναι κομμάτι της ταυτότητάς της, στέλνοντας μέσα από ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις και συμβολισμούς ένα μήνυμα συνεργασίας, εξωστρέφειας και σύνδεσης των τοπικών κοινωνιών.