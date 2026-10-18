Τέλος στην ελεύθερη πρόσβαση των ανηλίκων στα social media (Βίντεο)

Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.

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