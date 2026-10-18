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Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026 10:30

Τέλος στην ελεύθερη πρόσβαση των ανηλίκων στα social media (Βίντεο)

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Τέλος στην ελεύθερη πρόσβαση των ανηλίκων στα social media (Βίντεο)

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Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Το σχετικό νομοσχέδιο προβλέπει τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δείτε το βίντεο του Mega:

Κατηγορία Κοινωνία
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