Ενας χρόνος εγκληματικής καθυστέρησης στην Τριφυλία: Μπαίνουμε στον χειμώνα με τα έργα στα χαρτιά και τους πολίτες στο έλεος του καιρού

Συνδημότισσες και συνδημότες,

Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε από τις καταστροφικές πλημμύρες που ισοπέδωσαν την Τριφυλία μας. Δώδεκα μήνες μετά, η ώρα των φθηνών δικαιολογιών, των επικοινωνιακών αυτοψιών και των υποσχέσεων τελείωσε.

Σήμερα, με τον χειμώνα να είναι ήδη εδώ και την απειλή νέων ακραίων φαινομένων να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, οφείλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς στρογγυλέματα.

Η αλήθεια είναι μία, ωμή και εξοργιστική:

Η Τριφυλία είναι σήμερα ουσιαστικά απροστάτευτη.

Η αντιπλημμυρική θωράκιση του τόπου μας βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά, παγιδευμένη στην αδράνεια και τη γραφειοκρατική δυσκινησία.

Ως παράταξη «Τριφυλία ΜΑΖΙ για τον τόπο μας», αρνούμαστε να σιωπήσουμε μπροστά στα επίσημα στοιχεία που εκθέτουν τους υπεύθυνους:

Χρηματοδοτήσεις με ρυθμούς χελώνας: Το κονδύλι του 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας μόλις στις 7 Οκτωβρίου 2026! Χρειάστηκε ένας χρόνος απλώς για να πέσουν οι υπογραφές. Οι βαριές εργασίες στην κατεστραμμένη αγροτική και οδική υποδομή μετατίθενται για το 2027.

Δημοπρατήσεις την ώρα της καταιγίδας: Το ζωτικής σημασίας έργο των 700.000 ευρώ για τα ρέματα βρίσκεται ακόμα στη φάση των διαγωνισμών. Οι απαραίτητοι αγωγοί ομβρίων σε Φλόκα, Ροντάκι και άλλες πληγείσες περιοχές θα αρχίσουν να κατασκευάζονται –στην καλύτερη περίπτωση– μέσα στην καρδιά του χειμώνα.

Η επίσημη ομολογία αποτυχίας: Ακόμα και η ίδια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου παραδέχθηκε εγγράφως στα μέσα Οκτωβρίου ότι οι καθυστερήσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν νέες, χειρότερες καταστροφές. Ξέρουν τι έρχεται, αλλά κινήθηκαν με ρυθμούς ρελαντί.

Ρωτάμε ευθέως τη Δημοτική Αρχή:

Είναι αυτή σοβαρή αντιμετώπιση και ορθή διαχείριση της όλης κατάστασης που αξίζει στους πολίτες της Τριφυλίας;

Μπορεί ο αγρότης, ο επαγγελματίας, ο κάτοικος αυτής της περιοχής να κοιμάται ήσυχος το βράδυ;

Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ΟΧΙ.

Οι αποσπασματικοί καθαρισμοί ρεμάτων που γίνονται την τελευταία στιγμή δεν αποτελούν σοβαρή θωράκιση· αποτελούν επικοινωνιακά ημίμετρα για να θολώσουν τα νερά της δικής τους ολιγωρίας. Γιατί χάθηκε ένας ολόκληρος χρόνος για μελέτες και επιτροπές, ενώ η περιοχή ήταν κηρυγμένη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης; Η γραφειοκρατία νίκησε την κοινή λογική και την ασφάλειά μας, επειδή έλειψε η πίεση, το σχέδιο και η πολιτική βούληση από εκείνους που διοικούν.

Ως «Τριφυλία ΜΑΖΙ για τον τόπο μας», ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα ανεχτούμε να γίνει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των συνδημοτών μας «μπαλάκι» μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Να σταματήσει το κρυφτό πίσω από τις διαδικασίες και να ξεκινήσουν οι εργασίες των εγκεκριμένων έργων χωρίς ούτε μία μέρα περαιτέρω καθυστέρηση.

Να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής, με μηχανήματα έργου εγκατεστημένα στα κόκκινα σημεία καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Λογοδοσία. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ποιος καθυστερεί και γιατί.

Δεν ζητάμε χάρη, απαιτούμε το αυτονόητο δικαίωμα να ζούμε με ασφάλεια στον τόπο μας. Δεν θα περιμένουμε την επόμενη καταστροφή για να θρηνήσουμε πάνω από τα ερείπια. Είμαστε εδώ, ελέγχουμε, καταγγέλλουμε την αδράνεια και διεκδικούμε ΜΑΖΙ τη θωράκιση της Τριφυλίας.