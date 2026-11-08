Επισήμανση για τα αρμυρίκια

Παράπονα για την κατάσταση των αρμυρικιών στη Ναυαρίνου, στο ύψος της Βουλγαροκτόνου, μετέφερε αναγνώστριά μας.

Όπως τόνισε, τα δέντρα έχουν αφεθεί στην τύχη τους, ενώ ένα από αυτά έχει κοπεί. Τα συγκεκριμένα αρμυρίκια φυτεύτηκαν επί δημαρχίας Νίκα, προσφέροντας πράσινο, ομορφιά και πολύτιμη σκιά στους λουόμενους.

Τ.Αν.