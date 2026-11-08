Καλαμάτα: Ο Κατσαφάδος στην ΚΕΔΕ για στήριξη περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Στη στήριξη των Δήμων και των Περιφερειών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές αλλά και στον εκσυγχρονισμό της κρατικής αρωγής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Καλαμάτα.

Όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, «από το 2023 μέχρι σήμερα, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης για αποκατάσταση υποδομών σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουν δοθεί 1,124 δισ. ευρώ».

«Από το 1 δισεκατομμύριο αυτό, τα 492 εκατομμύρια ευρώ είναι στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης», ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος και προσέθεσε ότι από το 2025 που του ανατέθηκε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, «έχουν δοθεί 362 εκατομμύρια ευρώ σε Δήμους για αποκατάσταση των υποδομών τους».

Παράλληλα τόνισε ότι πριν από ένα μήνα οπότε συνεδρίασε τελευταία φορά η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, εκταμιεύθηκαν 35 εκατομμύρια ευρώ για τους Δήμους οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Είναι αρκετά αυτά τα χρήματα; Προφανώς και δεν είναι. Αλλά υπάρχει ένα πολύτιμο εργαλείο πλέον. Από το 2023 μέχρι σήμερα, οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες έχουν δοθεί στον α' και β' βαθμό τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξεπερνούν το 1,1 δισ. ευρώ, για να μπορέσουν με fast track διαδικασίες, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να αποκαταστήσουν τις ζημιές τις οποίες έχουν πάθει στις υποδομές τους μετά από ένα χτύπημα ενός φυσικού φαινομένου στην περιοχή», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Κοινός στόχος τόσο των Δήμων όσο και της Πολιτείας, όπως τόνισε ο υφυπουργός, είναι να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, να τον βοηθήσουν, όπως προσέθεσε, «να επανέλθει η ζωή του και η καθημερινότητά του στη κανονικότητα την οποία είχε πριν πληγεί από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο».

«Οφείλουμε να είμαστε εκεί και την επόμενη μέρα. Όχι μόνο στο κομμάτι της πρόληψης, όχι μόνο στο κομμάτι της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, αλλά και μετά όταν θα έχει πληγεί από αυτό το φαινόμενο, να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε, να κάνει ένα ξεκίνημα όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Και μέσα από αυτό το πλαίσιο, επειδή ακούγονται πάρα πολλές φορές, δικαιολογημένες, αν θέλετε, παρατηρήσεις από την ΚΕΔΕ και από τους δημάρχους συνολικά, ότι έχουν επιβαρυνθεί με πάρα, πάρα πολλές αρμοδιότητες, εμείς από τη δικιά μας πλευρά προσπαθούμε να αφαιρέσουμε αρμοδιότητες», επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος.

Στην κατεύθυνση αυτή ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε στις αυτοψίες, που όπως υπογράμμισε, «εκ του νόμου οριζόταν να τις κάνουν οι δήμοι με τις δημοτικές τους επιτροπές σε κτίρια τα οποία είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές», ωστόσο, όπως τόνισε, τη διαδικασία αυτή πλέον την έχουν αναλάβει τα κλιμάκια των μηχανικών από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Παράλληλα ο υφυπουργός μίλησε για το νομοσχέδιο για την κρατική αρωγή που ψηφίστηκε πρόσφατα τονίζοντας ότι ψηφιοποιούνται πλέον όλες οι διαδικασίες «ούτως ώστε με αμεσότητα και ταχύτητα, αλλά και διαφάνεια πρώτα και κύρια, να μπορούν να αποζημιώνονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές».

«Με αυτή την παρέμβαση εκσυγχρονίσαμε τις ρυθμίσεις για τη στεγαστική αρωγή, την πρώτη αρωγή και τις λοιπές ενισχύσεις προς τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Αντίστοιχα, προχωρήσαμε σε αλλαγές και στο ύψος των ενισχύσεων, ώστε η στήριξη των πληγέντων να ανταποκρίνεται περισσότερο στα πραγματικά δεδομένα και στο κόστος αποκατάστασης», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Επιπλέον μίλησε για τον Ψηφιακό Βοηθό Κρατικής Αρωγής που τέθηκε σε λειτουργία και είναι διαθέσιμος μέσα από την ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα νέο εργαλείο ενημέρωσης, που επιτρέπει στον πολίτη να αναζητά πληροφορίες με απλό και κατανοητό τρόπο. Ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε ότι η προσπάθειά τους αφορά τον συνολικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Κρατικής Αρωγής και προσέθεσε ότι προχωρούν σε αλλαγές και στο ίδιο το πλαίσιο λειτουργίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Παράλληλα σημείωσε ότι δίνουν έμφαση στην ταχύτητα, τη διαφάνεια αλλά και το ίδιο το αποτέλεσμα ενώ τόνισε ότι καμία μεταρρύθμιση και κανένα σχέδιο Πολιτικής Προστασίας δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη συνεργασία όλων των επιπέδων διοίκησης.

«Το κεντρικό κράτος, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι δεν είναι ανταγωνιστικοί μηχανισμοί. Έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, αλλά κοινό στόχο. Θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε έγκαιρη ενημέρωση για τις ανάγκες τους, σαφή καταγραφή των προβλημάτων, ώριμες και αντικειμενικές προτάσεις έργων και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Θέλουμε να γνωρίζουμε ποιες υποδομές πρέπει να ενισχυθούν, ποιες παρεμβάσεις έχουν προτεραιότητα και πού απαιτείται καλύτερος συντονισμός», κατέληξε ο κ. Κατσαφάδος.