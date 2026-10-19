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Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026 08:10

Καιρός: Επιστροφή σε ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες - Ανοδος της θερμοκρασίας, μεταβολή από την Πέμπτη

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Καιρός: Επιστροφή σε ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες - Ανοδος της θερμοκρασίας, μεταβολή από την Πέμπτη

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Μετά τα αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας που επηρέασαν τη χώρα, διαμορφώνεται πλέον ένα πιο ήπιο φθινοπωρινό μοτίβο, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Ένας αντικυκλώνας έχει εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας, ευνοώντας την επικράτηση πιο σταθερών καιρικών συνθηκών. Έτσι, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από ευχάριστες συνθήκες κατά τις μεσημεριανές ώρες, χωρίς ωστόσο να λείπει η φθινοπωρινή ψύχρα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, όταν η θερμοκρασία θα υποχωρεί αισθητά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Προς τα μέσα της εβδομάδας, και κυρίως από την Πέμπτη, διαφαίνεται η προσέγγιση νέων ατμοσφαιρικών διαταραχών από τα δυτικά, οι οποίες όμως, με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, δεν φαίνεται να διαθέτουν την ίδια δυναμική με τις προηγούμενες κακοκαιρίες. Ωστόσο, η έκταση και η ένταση των βροχοπτώσεων θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ακριβή πορεία των συστημάτων.

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