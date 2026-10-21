Αμαλιάδα: Αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους (βίντεο)

Μια ασυνήθιστη υπόθεση στην περιοχή Υδραγωγείο στην Αμαλιάδα κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ήλιδας, καθώς δέχθηκαν καταγγελία από έναν 46χρονο άνδρα ότι τα αδέλφια του (ηλικίας 37 και 44 χρόνων) έθαψαν τη νεκρή μητέρα τους σε διπλανό οικόπεδο αντί να επιδιώξουν την τέλεση νομότυπης διαδικασίας ταφής.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην εκταφή της σορού, παρουσία ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η 79χρονη γυναίκα απεβίωσε προχθές και οι δύο από τους τρεις γιους αποφάσισαν να τη θάψουν σε ένα αγροτεμάχιο πίσω από το σπίτι τους, επικαλούμενοι οικονομική αδυναμία τέλεσης κηδείας. Ο τρίτος γιος, που διαμένει στην Αθήνα, διαφώνησε και προχώρησε στη σχετική καταγγελία, για να γίνει κανονική διαδικασία ταφής. Με βάση την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, δεν φαίνεται μακροσκοπικά να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για τα ακριβή αίτια θανάτου. Σε βάρος των δύο γιων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Πηγή: www.ertnews.gr