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Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026 17:24

Έκρηξη στον Κολωνό: Τέσσερις τραυματίες, οι δύο αστυνομικοί - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές (Βίντεο)

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Έκρηξη στον Κολωνό: Τέσσερις τραυματίες, οι δύο αστυνομικοί - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές (Βίντεο)

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Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό, στην οδό Πλάτωνος. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, το ένα εκ των οποίων πιο σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί δύο πολίτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό, καθώς και δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίστηκαν στο 401.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΙ:

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