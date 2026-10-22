Βρούτσης μετά τις εξελίξεις στο μπάσκετ: Αναστολή επιχορηγήσεων και οικονομικοί έλεγχοι στην ΕΟΚ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Η απόφαση έρχεται μετά τις καταγγελίες που διερευνώνται από την Ελληνική Δικαιοσύνη και ενώ η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το reader, ο Γιάννης Βρούτσης ζήτησε να διενεργηθούν οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι στην ΕΟΚ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η ανακοίνωση του Γιάννη Βρούτση αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Β) Ζήτησε τη διενέργεια

i) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων».