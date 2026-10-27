Καταδικάστηκε για ψευδή κατάθεση η ηθοποιός που κατήγγειλε τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό.

Γι' αυτή την καταγγελία, παρότι είχε προφυλακιστεί ο Πέτρος Φιλιππίδης, αθωώθηκε από το δικαστήριο, και έτσι στράφηκε εναντίον της ζητώντας την καταδίκη της για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή της, ωστόσο ο πρόεδρος είχε άλλη άποψη και την έκρινε ένοχη, αλλά της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

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Πρόεδρος έδρας: Θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος

«Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος, είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση. Θα μπορούσα να έρθω και να πω ''άσε, μωρέ, να μη γίνουμε θέμα''. Εγώ δεν σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και θεός» απάντησε ο πρόεδρος.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει κριθεί ένοχος σε δεύτερο βαθμό για δύο απόπειρες βιασμού και του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή.

Πηγή: iefimerida.gr