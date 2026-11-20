Στις θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου αρχίζουν οι γεωφυσικές έρευνες για υδρογονάνθρακες της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY, μετά την έκδοση ναυτικής αγγελίας (NAVTEX) για τις περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου». Οι έρευνες προγραμματίζονται από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με τη NAVTEX 1464/26 του Σταθμού Ηρακλείου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία παρουσιάζει η παραχώρηση «Α2», έκτασης 826 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που βρίσκεται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών της Πελοποννήσου, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Χρήστου Κολώνα στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», τις έρευνες θα πραγματοποιήσει το εξειδικευμένο σεισμογραφικό πλοίο «Ramform Tethys» του ομίλου TGS, συνοδευόμενο από τα πλοία «Thor Freyja» και «EDT Niovi». Η κοινοπραξία έχει ήδη κινητοποιήσει τα τρία σκάφη για τη συλλογή σεισμικών δεδομένων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στην αξιολόγηση του υπεδάφους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), η περιοχή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των πετρελαϊκών εταιρειών λόγω της γειτνίασής της με άλλες περιοχές του Ιονίου όπου έχουν καταγραφεί ενδείξεις παρουσίας υδρογονανθράκων.

Το ελάχιστο ερευνητικό πρόγραμμα για το «Α2» περιλαμβάνει την απόκτηση 750 τετραγωνικών χιλιομέτρων τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων και 100 χιλιομέτρων δισδιάστατων δεδομένων. Η δεύτερη παραχώρηση, «Νότια της Πελοποννήσου», καλύπτει έκταση 10.211 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στην περιοχή αυτή προβλέπεται η συλλογή 1.300 χιλιομέτρων δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων. Προηγούμενες γεωφυσικές έρευνες έχουν καταγράψει γεωλογικές δομές που θεωρούνται ενδιαφέρουσες για περαιτέρω διερεύνηση. Οι συμβάσεις παραχώρησης υπογράφηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Chevron, που συμμετέχει με ποσοστό 70% και έχει την ευθύνη διαχείρισης, και της HELLENiQ ENERGY, που συμμετέχει με 30%. Η κοινοπραξία έχει αναλάβει επίσης τις θαλάσσιες παραχωρήσεις «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2».

Οι σημερινές έρευνες αποτελούν το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των περιοχών. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα εξεταστούν προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί γεωλογικοί στόχοι και να αποφασιστεί εάν δικαιολογείται η πραγματοποίηση ερευνητικών γεωτρήσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσιεύει ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος», σχετικές επενδυτικές αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν γύρω στο 2030–2031. Η έναρξη των σεισμικών ερευνών σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή φάση του προγράμματος της Chevron στην Πελοπόννησο. Η ύπαρξη εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων παραμένει προς διερεύνηση.