ΥΠΑΑΤ: Διευκρινίσεις για τα ωφέλιμα έντομα και τις ενισχύσεις - Ποια παραστατικά γίνονται δεκτά

Με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από τις τροποποιήσεις των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων στις 22 και 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τη χορήγηση των ενισχύσεων της δράσης Π1-31.6-Γ, που αφορά την εξαπόλυση ωφέλιμων αρπακτικών εντόμων και ακάρεων για την αντιμετώπιση εχθρών των καλλιεργειών, όπως ο τετράνυχος.

Σύμφωνα με διευκρινήσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ζήτημα προέκυψε μετά την έκδοση 19 αποφάσεων τροποποίησης των εγκρίσεων σκευασμάτων που περιέχουν ωφέλιμους μακροοργανισμούς. Οι αλλαγές εκδόθηκαν στις 22 και 23 Οκτωβρίου, δημιουργώντας την ανάγκη αποσαφήνισης του τρόπου με τον οποίο θα ελεγχθούν οι ποσότητες που έχουν προμηθευτεί οι παραγωγοί για το έτος ενίσχυσης 2026.

Ο έλεγχος τήρησης της ελάχιστης συνολικής απαιτούμενης ποσότητας των σκευασμάτων θα πραγματοποιηθεί βάσει των φορολογικών παραστατικών αγοράς που υποβάλλονται για το ΟΣΔΕ 2026 και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από την έκδοση των συγκεκριμένων τροποποιητικών αποφάσεων.

Με τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζεται ποιο καθεστώς θα εφαρμοστεί για τον έλεγχο των αγορών που πραγματοποίησαν οι παραγωγοί κατά την περίοδο αναφοράς της δράσης.

Στην ίδια ανακοίνωση, ορίζεται ότι οι τροποποιητικές αποφάσεις για τα 19 σκευάσματα θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προθεσμία που αφορά τα παραστατικά αγοράς των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Για τη δράση Π1-31.6-Γ, οι αποδεκτές ημερομηνίες έκδοσης των φορολογικών παραστατικών είναι από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Οκτωβρίου 2026.

Το ΥΠΑΑΤ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να γίνουν δεκτά αιτήματα παράτασης της συγκεκριμένης περιόδου. Κατά συνέπεια, οι παραγωγοί που συμμετέχουν στη δράση θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα παραστατικά αγοράς πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Η δράση Π1-31.6-Γ εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 και αφορά τη χρήση ωφέλιμων οργανισμών για τη βιολογική αντιμετώπιση εχθρών των καλλιεργειών.

Μέσω της εξαπόλυσης αρπακτικών εντόμων και ακάρεων επιδιώκεται ο έλεγχος επιβλαβών οργανισμών, όπως ο τετράνυχος, με την αξιοποίηση φυσικών εχθρών τους στο πλαίσιο της φυτοπροστασίας.

Η συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, όπου η αντιμετώπιση των προσβολών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία της παραγωγής.

Για τους δικαιούχους, το βασικό στοιχείο είναι ότι οι αγορές της περιόδου 1/11/2025-31/10/2026 θα ελεγχθούν με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο ως προς τις ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες, ενώ οι τροποποιήσεις των εγκρίσεων τίθενται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ