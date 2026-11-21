Το βιβλίο του οικονομολόγου και συγγραφέα Σωτήρη Χριστόπουλου, με τίτλο «Οικονομικούλης και Οικονομικούλα Ι», παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, στην αίθουσα «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη σημασία της οικονομικής παιδείας από μικρή ηλικία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, σε συνεργασία με την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΟΕΔΕ). Τον συντονισμό της παρουσίασης είχε η φιλόλογος και λογοτέχνης Χαρά Νικολακοπούλου.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο συγγραφέας Σωτήρης Χριστόπουλος παρουσίασε τη φιλοσοφία και τον στόχο του βιβλίου, επισημαίνοντας την ανάγκη τα παιδιά να αποκτούν από νωρίς βασικές γνώσεις γύρω από την οικονομία και τη διαχείριση των χρημάτων. Πρόκειται για μια προσπάθεια να προσεγγιστούν σημαντικές οικονομικές έννοιες με απλό, κατανοητό και ευχάριστο τρόπο, προσαρμοσμένο στην ηλικία των μικρών αναγνωστών.

Μέσα από τις περιπέτειες δύο φίλων, του Οικονομικούλη και της Οικονομικούλας, τα παιδιά γνωρίζουν έννοιες όπως η αποταμίευση, ο προγραμματισμός, η εργασία, το εισόδημα και η υπεύθυνη διαχείριση των χρημάτων. Παράλληλα, μαθαίνουν να διακρίνουν τις ανάγκες από τις επιθυμίες, να θέτουν στόχους, να κάνουν επιλογές και να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των οικονομικών τους αποφάσεων.

Ιδιαίτερη θέση στο βιβλίο έχει η αξία της αποταμίευσης και η σημασία της υπομονής για την επίτευξη ενός στόχου. Μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, από τον πρώτο κουμπαρά μέχρι την αγορά ενός ποδηλάτου, τα παιδιά κατανοούν ότι η σχέση με το χρήμα συνδέεται με την προσπάθεια, την υπευθυνότητα και τη σωστή λήψη αποφάσεων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Φώτης Μπουγάς, διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, ο Γιώργος Δρέτας, οικονομολόγος και μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΕΔΕ, και ο Παύλος Κρανιώτης, λογιστής και Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Στις τοποθετήσεις τους αναδείχθηκε η σημασία της οικονομικής εκπαίδευσης και η ανάγκη να ενταχθεί ουσιαστικά στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

Για το περιεχόμενο και την εκπαιδευτική αξία του βιβλίου μίλησαν ο Θοδωρής Ξυδιάς, οικονομολόγος των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, η Λέττα Παναγιωτοπούλου, οικονομολόγος του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας, Σωτήρης Χριστόπουλος.