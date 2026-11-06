Καιρός: Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας (Βίντεο)

Αισθητή αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με την πτώση της θερμοκρασίας και τους βοριάδες να φέρνουν πιο χειμωνιάτικο σκηνικό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Για τοπικές βροχές, ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και θερμοκρασίες χαμηλότερες για την εποχή έκανε λόγο ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ.

Αύριο Σάββατο θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με λίγες τοπικές βροχές και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι βοριάδες, ωστόσο, θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με κάποιες τοπικές βροχές να αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά βάση λίγες νεφώσεις. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή θα κυμανθεί στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.