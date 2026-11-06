Καιρός: Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας (Βίντεο)

Για τοπικές βροχές, ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και θερμοκρασίες χαμηλότερες για την εποχή έκανε λόγο ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ.
Αύριο Σάββατο θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με λίγες τοπικές βροχές και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι βοριάδες, ωστόσο, θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
Ανάλογη θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με κάποιες τοπικές βροχές να αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά βάση λίγες νεφώσεις. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή θα κυμανθεί στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.