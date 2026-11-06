Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 36χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Σερρών, ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, τον περασμένο Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος της ανακρίτριας, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται- ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, δηλώνοντας αθώος.

Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες, την 1η Αυγούστου,ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα ο θάνατός του αποδόθηκε σε εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, πιθανότατα από πλήξη με θλων όργανο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ