Οι σχεδόν καλοκαιρινές ημέρες δίνουν τη θέση τους σε καταιγίδες και θερμοκρασίες χαμηλές. Πολλές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από απόψε και μέχρι αύριο σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, με τα φαινόμενα να είναι πιο έντονα σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν.

Από την Κυριακή και μετά το κρύο αναμένεται να είναι έντονο και με χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Χαρακτηριστικά ο υδράργυρος τη Δευτέρα στην Αθήνα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 8-9 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες με τα μποφόρ στο Αιγαίο να αγγίζουν και τα 10.

Τους θυελλώδεις ανέμους που θα επικρατήσουν στο Αιγαίο επισημαίνει όπως αναφέρει το reader σε ανάρτησή του και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολλυδάς αναφέροντας ότι «το επίκεντρο της κακοκαιρίας εντοπίζεται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη Δευτέρα προς την Κρήτη».

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) σχετικά με το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας, που θα επηρεάσει από αύριο τη χώρα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή (27/11/2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο .

. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Με τα τελευταία στοιχεία:

Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ».