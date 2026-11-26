Κατάλληλο είναι το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση στην Τοπική Κοινότητα Πύργου, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, καθώς σταμάτησε η τροφοδοσία από υδροφόρες. Ωστόσο συστήνεται περιορισμένη χρήση καθώς υπάρχει βλάβη στο κεντρικό δίκτυο από το Αλικοντούζι, με αποτέλεσμα να υπάρχει μειωμένη πίεση και στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕ Γαργαλιάνων.

Αναλυτικά από τη ΔΕΥΑΤ αναφέρεται: «Λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού από το Αλικοντούζι, υπάρχει μειωμένη πίεση στα δίκτυα ύδρευσης της Δ. Ε. Γαργαλιάνων. Παρακαλούνται οι καταναλωτές της Τ.Κ. Πύργου να περιορίσουν την κατανάλωση νερού αποκλειστικά στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη χρήση, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Ενημερώνουμε επίσης ότι η τροφοδοσία της Τ.Κ. Πύργου με υδροφόρες έχει πλέον σταματήσει και, ως εκ τούτου, το νερό του δικτύου είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κατά συνέπεια, η προηγούμενη ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ σχετικά με την αποφυγή κατανάλωσης του νερού στον Πύργο Τριφυλίας δεν ισχύει πλέον. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας».